Kommentar Sport: Seltsame Reform

Zugegeben: Thomas de Maizière hat derzeit, nach dem Terroranschlag von Berlin, ganz andere Probleme. Aber der deutsche Innenminister ist eben auch für den deutschen Sport zuständig und hat deshalb erst kürzlich mit dem Deutschen Olympischen Sportbund eine Spitzensportreform ausgehandelt. Mit dem Ziel, mehr WM-Titel und mehr Olympiamedaillen nach Deutschland zu holen.

Doch ob das gelingt oder ob die Reform am Ziel weit vorbei schießt, das ist derzeit die Frage. Gewollt war, dass Sportverbände mit guten Erfolgsaussichten und nachweisbaren Erfolgen mehr Geld erhalten. Andere, die nichts auf die Beine gebracht und auch kein schlüssiges neues Konzept haben, sollen dagegen bluten. Soweit die Theorie.

Nun aber funkt der Kanusportverband völlig zu Recht SOS. Ausgerechnet der erfolgreichste deutsche Sommersportverband, der die Nation regelmäßig im olympischen Medaillenspiegel nach oben puscht, erhält im Jahr 2017 mehr als 100 000 Euro weniger Fördergelder und musste deshalb Trainer entlassen. Das kann nicht sein, da werden Erfolge bestraft. Zugegeben, der Kanusport steht nur alle vier Jahre im Blickpunkt der Öffentlichkeit, aber immerhin dann schauen alle auf die Canadier und Kajaks, die ja auch in Rio de Janeiro wieder die Erfolgsspur erwischt hatten. Wenn die Kanuten ihre Nachwuchsförderung einschränken müssen, werden Erfolge demnächst ausbleiben. Kein Wunder, dass die Kritik an der Reform lauter wird. Entweder ist einfach zu wenig Geld im Topf, um das angestrebte Ziel erreichen zu können. Oder die Verteilung geht deutlich am Ziel vorbei. Man kann sich streiten, welche Variante schlimmer ist.