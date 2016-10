Kommentar: Show und Realität

Profi-Boxen ist harter Sport – und große Show. Tyson Fury verstand dieses Geschäft meisterhaft. Wie so oft im Sport und im Leben war das nur die halbe Wahrheit. Kaum einer ahnte, dass Fury seit Jahren unter schweren Depressionen leidet.

Profi-Boxen ist harter Sport – und große Show. Tyson Fury verstand dieses Geschäft meisterhaft. Kaum eine Pressekonferenz, in der der Brite seine Gegner nicht verhöhnte. Er traf sie oft unterhalb der Gürtellinie, hatte manchmal aber auch die Lacher auf seiner Seite. Wie so oft im Sport und im Leben war das nur die halbe Wahrheit. Kaum einer ahnte, dass Fury seit Jahren unter schweren Depressionen leidet. Sein Fall zeigt, dass auch ungehobelte Exzentriker mitunter schwere Rucksäcke tragen. Das sollte jeder bedenken, der andere kritisiert.

Die schillernde Box-Karriere Furys dürfte damit beendet sein. Nicht nur, weil der 28-Jährige extrem an Gewicht zugenommen hat und seelisch am Boden liegt. Durch sein Kokain-Eingeständnis dürfte der Schwergewichtsweltmeister bald alle seine WM-Gürtel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO verlieren. Eine Sperre wegen der positiven Doping-Kontrolle am 22. September scheint sicher.

Alles Nebensache. Viel wichtiger ist, dass Fury wieder Lebensmut gewinnt. Wer von Selbstmord redet und nicht weiß, „ob ich das Ende des Jahres noch erlebe“, der braucht rasch Hilfe. Dabei ist unwichtig, ob er wieder einmal übertreibt. Die Sache ist viel zu ernst. Lediglich Klitschko-Manager Bernd Bönte hat dies offenbar noch nicht erkannt. Der 60-Jährige sagte gestern laut Sport-Informations-Dienst über Furys Beichte: „Ich finde es absolut schädlich, dass die Schlagzeilen nicht von denjenigen beherrscht werden, die im Ring gute Leistungen zeigen, sondern von einem, der – warum auch immer – sein Leben nicht im Griff hat.“ Diesmal gehört Fury zu Recht die Aufmerksamkeit. Ihm ist hoch anzurechnen, die Karten aufgedeckt zu haben. Nur so kann der dreifache Familienvater, der mit seiner Jugendliebe verheiratet ist, den schwersten Kampf seines Lebens gewinnen.