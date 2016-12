Sinnvolle Luftnummer

Die Rentiere des Weihnachtsmannes haben wieder tolle Arbeit geleistet: Innerhalb eines Abends – der dank Zeitzonen 31 Stunden dauert – haben sie wieder ’zig Millionen Haushalte rund um den Globus mit Geschenken beliefert und damit zahllosen Kindern Freude bereitet. Aber statt sich zufrieden auf ihren Loorbeeren auszuruhen, dürften die Rentiere verunsichert in die Zukunft blicken. Denn mit der rapide fortschreitenden Entwicklung der Drohnen-Technologie könnten sie bald überflüssig werden.

In Großbritannien – wo die Luftfahrt-Behörden den Einsatz von Drohnen eher erlauben als hierzulande – hat Amazon kürzlich bereits mit der kommerziellen Paket-Lieferung per voll automatisierter Drohne begonnen: In der Nähe der Universitätsstadt Cambridge erhielt der Empfänger eine Tüte Popcorn und einen Videostreaming-Stick geliefert. Nur 13 Minuten hatte er auf seine Bestellung warten müssen, wie der Chef des weltweit größten Online-Händlers, Jeff Bezos, stolz per Twitter verbreitete. Zunächst sollen zwei Kunden dort bedient werden, dann „Dutzende“, später „Hunderte“, kündigte Amazon an. Auch Google arbeitet an Lieferdrohnen. Und die Deutsche Post hat im Rahmen eines Forschungsprojekts auf den ostfriesischen Inseln und in Oberbayern die Post per Drohnen zugestellt – im kommenden Jahr will sie entscheiden, ob der „Paketkopter“ in weiteren Regionen getestet wird.

Die Ambitionen der Unternehmen sind nachvollziehbar: Laut einer Studie der Deutschen Bank könnten die Drohnen-Lieferkosten pro Kilometer nicht einmal fünf Prozent der Kosten des derzeit billigsten Logistikkanals betragen. Gleichwohl erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass die kommerzielle Drohnen-Industrie ausgebremst wird, bevor sie überhaupt richtig Fahrt aufgenommen hat. Denn verantwortungslose Privat-Nutzer dieser Technologie gefährden die öffentliche Sicherheit und beschädigen den Ruf der Branche. Sie missbrauchen Drohnen, um Drogen in Gefängnisse zu schmuggeln, um an Geldautomaten Menschen zu filmen, wie diese ihr PIN eingeben, um Promis „oben ohne“ aufzunehmen und – besonders alarmierend – den Flugverkehr zu stören. 63 Behinderungen durch Drohnen hat die Deutsche Flugsicherung (DFS) in diesem Jahr gezählt, fünfmal mehr als 2015. Besonders betroffen ist der Frankfurter Flughafen, gefolgt von den Airports Köln/Bonn und München.

Höchste Zeit also, dass die Politik hierzulande den Umgang mit Drohnen in einer entsprechenden Verordnung klar regelt – und dabei auch die Forderungen der DFS berücksichtigt, die nicht übertrieben sind, wie die gesetzlichen Vorgaben in den USA zeigen. Die Hersteller sollten sich ihrerseits schleunigst daran machen, einheitliche Sicherheitsstandards für Drohnen zu entwickeln und die Geräte-Software in der Art weiterzuentwickeln, dass sie Daten zu Wetter- und Verkehrsbedingungen registriert und verarbeitet, damit die Drohnen noch sicherer werden.

Heute schon leisten Drohen wichtige Dienste: In der Wirtschaft werden Drohnen beispielsweise im Baugewerbe für Inspektionen eingesetzt, in der Agrarwirtschaft zur Kontrolle des Anbaus; in wertvollen Regenwäldern tragen sie dazu bei, illegalen Holzschlag zu entdecken; und in entlegenen Dörfern Afrikas liefern sie dringend benötigte Medikamente. Es wäre eine Schande, wenn der Nutzen, den diese Technologie für das Gemeinwohl stiftet, durch das Fehlverhalten einiger Weniger gefährdet wäre – und Eltern ihren Kindern irgendwann erzählen müssten, dass es Drohnen, wie auch den Weihnachtsmann, nicht gibt.