Bild-Zoom Christian Scheh

Das Interesse war riesig: Nach dem Flüchtlingsstrom im Spätsommer und Herbst 2015 wurden die Innenminister und Sicherheitsbehörden immer wieder gefragt, ob mit der Zuwanderung auch die Zahl der Straftaten gestiegen sei. Die Antwort lautete in den meisten Fällen, dass es zu der Frage noch keine belastbaren Zahlen gebe, Flüchtlinge aber offenbar nicht krimineller seien als andere Menschen auch. Nach den Übergriffen des Jahreswechsels 2015/2016, bei denen auch Asylbewerber unter den Tätern waren, fielen die Äußerungen aus der Politik und Polizei kaum anders aus. Allerdings wurde nun verstärkt darauf hingewiesen, dass die Kriterien für die Erfassung von Straftaten verändert worden seien. In Zukunft könnten detailliertere Aussagen über das Thema „Kriminalität und Zuwanderung“ gemacht werden.

Nun, da ein Jahr vorüber ist und die erste hessische Kriminalstatistik mit detaillierteren Zahlen vorliegt, drängt sich aber leider doch noch das gute, alte Zitat aus Goethes Faust auf: „Da steh’ ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.“ Denn die Statistik beinhaltet zwar tatsächlich zusätzliche Zahlen; eine seriöse Antwort auf die Frage, ob Zuwanderer eher zu Straftaten neigen als andere Bürger, ermöglichen diese aber nicht.

Ein Beispiel: Bei knapp 65 800 aufgeklärten Delikten in Hessen zählte 2016 mindestens ein Verdächtiger zur Gruppe der Zuwanderer, das waren gut 21 200 Fälle mehr als im Vorjahr. Rechtspopulisten könnten es bei diesem Befund belassen und das Plus für ihre Zwecke ausschlachten. So leicht ist die Sache aber nicht: Denn die Zahl der Menschen, die sich als Zuwanderer in Hessen aufhielten, war 2016 natürlich höher als im Vorjahr. Und wo mehr Menschen sind, da gibt es erfahrungsgemäß auch mehr Straftaten.

Auch der direkte Vergleich zwischen den Delikten, an denen Zuwanderer beteiligt waren, und der Gesamtzahl der Straftaten bringt keinen großen Erkenntnisgewinn, weil sich nur aufgeklärte Fälle einem Asylbewerber zuordnen lassen. Wo eine Straftat begangen wurde, von einem Verdächtigen aber keine Spur zu sehen ist, kann die Polizei auch keine Aussage über die Herkunft oder den Aufenthaltsstatus eines Täters machen – selbst wenn ihn das Opfer zum Beispiel als „Araber“ oder „Nordafrikaner“ beschreibt.

Ein paar handfeste Informationen liefert die verfeinerte Statistik aber doch: So fielen Algerier und Marokkaner 2016 viel öfter als Mehrfachtäter auf als Syrer und Afghanen. Wichtiger als die Jonglage mit Zahlen wäre es, den Aufenthalt ausländischer Intensivtäter im Land möglichst schnell zu beenden. Das entsprechende Konzept der Landespolizei aus dem Sommer 2016 ist ausdrücklich zu begrüßen.

christian.scheh@fnp.de





Licht und Schatten in Kriminalitätsstatistik Hessen: Mehr Straftaten, aber auch mehr Aufklärung Die jüngste Kriminalstatistik zeigt Licht und Schatten: Während die Summe aller Straftaten größer geworden ist, sank die Zahl der Wohnungseinbrüche. Der Innenminister freut sich über eine hohe Aufklärungsquote, beklagt aber die wachsende Gewalt gegen Polizisten. clearing

100 Intensivtäter abgeschoben Innenminister: Flüchtlinge sind nicht häufiger ... Auch wenn es besonders bedrückend ist, wenn Schutzsuchende kriminell werden: Wächst die Bevölkerung, dann steigt auch die Zahl der Straftaten. Über die detaillierten Zusammenhänge von Flüchtlingen und Kriminalität gibt eine aktuelle Statistik Auskunft. clearing