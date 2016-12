Kommentar Wirtschaft: Sparkassen tragen Hauptlast

Ohne Konto ist die Teilnahme am Wirtschaftsleben kaum möglich – und natürlich ist es nicht gerecht, wenn ausgerechnet die Ärmsten am meisten für ihr Konto bezahlen müssen. Aber: Die Welt ist schlecht, nicht gerecht.

Der Aufwand der Kreditinstitute ist bei – in Geldangelegenheiten häufig unerfahrenen – Obdachlosen oder Flüchtlingen nun einmal höher, das Gewinnpotenzial begrenzt (bzw. nicht vorhanden, da der Absatz von Fonds oder Anlageprodukten entfällt). Und dass alle Kunden eines Instituts das Basiskonto quersubventionieren, kann niemand von einer Bank verlangen, die ihren Aktionären verpflichtet ist. Der Gesetzgeber hat lediglich Wucher ausgeschlossen und „angemessene“ Gebühren verlangt; hier leisten die Verbraucherzentralen mit ihren Kostenvergleichen und dem Anprangern besonders teurer Anbieter wichtige Arbeit. Hätte der Staat die von allen Kontomodellen der jeweiligen Bank niedrigste Monatsgebühr oder gar ein Gratiskonto vorgeschrieben, so müsste er dafür zahlen. Statt derart an Symptomen herumzudoktern, erscheint es jedoch zielführender, an der Wurzel anzusetzen: also Asylverfahren zügig zu bearbeiten und Obdachlosen zu Unterkünften zu verhelfen.

Immerhin: Die öffentlich-rechtlichen Sparkassen kommen in aller Regel ihrem öffentlichen Auftrag nach, die Bevölkerung mit Finanzprodukten zu versorgen, und tragen daher die Hauptlast des „Jedermann“-Angebots. Allerdings wäre jedes andere Verhalten auch kaum mit ihren gemeinnützigen Zielen und den Vorstellungen der Träger (meist Städte oder Landkreise) zu vereinbaren.

Dieses vorbildliche Verhalten hat auch dazu geführt, dass es hierzulande im Vergleich zu anderen europäischen Staaten nur wenige Menschen ohne Bankverbindung gibt. Weniger als ein Prozent der volljährigen Deutschen haben kein Girokonto – in Rumänien dagegen jeder zweite Einwohner. Dass das Gesetz dennoch alle Bankengruppen (übrigens auch in Deutschland tätige Auslandsbanken) in die Pflicht nimmt und die Verantwortung nicht mehr allein bei den Sparkassen liegen soll, ist aber völlig richtig. Bedauerlich nur, dass jahrelange Debatten in Deutschland nicht zu diesem Ergebnis geführt hatten und erst Brüssel das Basiskonto schließlich erzwungen hat.

Doch dürfte die Diskussion weitergehen. Zu prüfen wäre, ob es nicht auch einen Anspruch auf einen Dispo oder eine Kreditkarte geben sollte – zumindest mit eng begrenzten Limits.