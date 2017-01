Kommentar: Spitzen-Spannung in der Fußball-Bundesliga

Nein, langweilig war die Bundesliga auch in der vergangenen Saison nicht. Zumindest nicht in Frankfurt, rund um die Eintracht. Das Taumeln an den Abgrund, die fast nicht mehr für möglich gehaltene Rettung mit all’ ihren Begleiterscheinungen – viel mehr Nervenkitzel ging ja kaum. Tatsächlich aber zog die erste Klasse des deutschen Fußballs Spannung zuletzt fast nur noch aus dem Abstiegskampf. Während die Bayern in ihrer eigenen Liga spielten und auch die meisten anderen Plätze für Europareisen gut zementiert waren, um mit dem früheren Frankfurter Vorstandschef Bruchhagen zu sprechen. Dieses Jahr aber hat die Bundesliga solche Gewohnheiten über den Haufen geworden. Plötzlich ist es an der Spitze wieder spannend – und dass die Eintracht auch da mitmischt, ist aus Frankfurter Sicht die schönste Überraschung.

Na gut, die Münchner Rekordmeister werden im Mai schon wieder die Schale stemmen. Aber ganz so leicht sollte ihnen das diesmal nicht fallen. Und dahinter ist vor dem Neustart nach der Winterpause das Rennen offen. Wer hätte gedacht, dass sich die Emporkömmlinge aus Leipzig dort tummeln, oder die alten und öfter mal gefährlich auf der Kippe stehenden Mittelstandsvertreter aus Berlin und Frankfurt? Man darf gespannt sein, wie sich diese Überraschungen der ersten Saisonhälfte, zu denen auch Hoffenheimer und Kölner gehören, im zweiten Teil schlagen. Dieses Europa-Rennen birgt Brisanz – zumal einige der üblichen Verdächtigen hinterherhinken: Dortmund, Leverkusen, Schalke, Gladbach, von Wolfsburg gar nicht zu sprechen. Leipzig und die Hertha mit den Bayern in der Champions League, die Eintracht in der Qualifikation dafür? Sollte das internationale Geschäft am Ende noch so besetzt sein wie jetzt, wäre das sensationell. Nur der Abstiegskampf verspricht dieses Jahr nicht so viel Spannung. Jedenfalls aus Frankfurter Sicht.