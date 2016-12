Starke Sprüche reichen nicht

Asylanträge werden in Deutschland anstandslos angenommen, auch wenn der Bewerber keinen Pass oder andere Identitätspapiere vorlegen kann. Angesichts dieser Praxis mutet der von der CDU geforderte „nationale Kraftakt“ gegen 500 000 Ausländer ohne Bleiberecht wie eine Geschichte von einem anderen Stern an. Die Begründung, nur so könne das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederhergestellt werden, ist eine nachträgliche Ohrfeige für Merkels Flüchtlingspolitik der offenen Grenzen und Willkommenskultur.

Jetzt ist plötzlich von „Abschiebekultur“ die Rede, welch eine grausame Wortschöpfung. Es werden „dringend neue Instrumente für Rückführungen und Abschiebungen gesucht“, Asyl-Tourismus soll geahndet werden, selbst Kranke sollen vom Rücktransport nicht ausgenommen werden, geträumt wird von einem Rückführungszentrum in Ägypten. Wurde vor Monaten Wien noch wegen der Schließung der Balkanroute gescholten, fordert man jetzt die Verschärfung der Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich und der Schweiz.

Haben diese neuen Töne Folgen oder sind sie nur das Placebo einer gescheiterten Flüchtlingspolitik und der Versuch, den Höhenflug der AfD zu stoppen? Die martialisch klingenden Ankündigungen sind nicht mehr als eine Beruhigungspille, werden ohne Konsequenzen bleiben.

Inzwischen hat man sich nämlich in der Asylpolitik so hoffnungslos im Dickicht aus Verwaltungsgerichtsurteilen, der Zurückweisungsklausel der Genfer Flüchtlingskonvention und der großzügigen Interpretationen der Europäischen Menschenrechtskonvention verheddert, dass es illusorisch erscheint, erfolglose Antragsteller in ihre Herkunftsländer zurückweisen zu können. Massenhaft ausreisepflichtiger Immigranten bleiben hier, obwohl sie nicht politisch verfolgt oder von akuter Kriegsgefahr bedroht sind. Wer in seinen Grundfreiheiten wie der Meinungsfreiheit in seinem Heimatland eingeschränkt ist oder eine Krankheit nachweisen kann, die dort nicht fachgerecht behandelt werden kann, darf oft bleiben.

Haben wir bei dieser mehr als fragwürdigen Anwendung des Rechts bedacht, dass zwei Drittel der Menschheit ohne Freiheit nach unserem Selbstverständnis ist, dass Demokratien vielbeneidete Inseln sind. Wenn wir unsere Aufnahmepolitik nicht rigoros ändern, können wir jenen auf Dauer nicht mehr helfen, die wir als politisch Verfolgte oder Kriegsflüchtlinge willkommen heißen wollen.

Starke Sprüche schaffen noch lange kein Vertrauen. Jahrzehntelanges Versagen in der Asylpolitik und eine nur noch schwer zu rechtfertigende „Abschiebe-Praxis“ haben den eigentlich Hilfsbedürftigen geschadet. Ob die Abschiebe-Rufer an die Wurzel des Übels gehen? Glaubwürdigkeit erreicht man durch Taten, die lauter sprechen als Worte.

politik@fnp.de