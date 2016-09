Steuersenkung: Wer bietet mehr?

Unmittelbar nach dem Wahldesaster der CDU in Angela Merkels Wohnzimmer hat sich Deutschlands strenger Finanzminister Wolfgang Schäuble an den Steuerzahler erinnert und Steuersenkungen in zwei Schritten in Aussicht gestellt: Einen kleinen Ausgleich in Höhe von zwei Milliarden Euro Anfang 2017, um die schleichende Mehrbelastung („kalte Progression“) abzufedern, und eine größere Entlastung in der nächsten Legislaturperiode nach der Bundestagswahl im Herbst 2017 von rund 15 Milliarden Euro. Damit ist der Wettlauf um die besten Steuersenkungskonzepte für den Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr eröffnet. Dass sich Finanzminister Schäuble aus der Deckung traut, dürfte nicht zuletzt der Wahlniederlage in Mecklenburg-Vorpommern und dem erdrutschartigen Ansehensverlust der Kanzlerin geschuldet sein.

Die Union sieht sich offenbar so sehr in die Defensive gedrängt, dass sie schon gut ein Jahr vor der Bundestagswahl die Flucht nach vorne ergreift. Klar ist, dass die Christdemokraten für einen erfolgreichen Urnengang 2017 den Bürgern Themen anbieten müssen, die von Merkels „Wir schaffen das“ zu einem „Wir haben verstanden“ überleiten. Die CDU muss den Wählern der Mitte Angebote machen, damit sie dort nicht noch mehr Stimmen an Protestparteien verliert. Da liegt das Steuerthema nahe.

Dass geringe und mittlere Einkommen zu stark belastet werden, ist politischer Konsens. Dass der Spitzensteuersatz seinem Namen schon viele Jahre nicht mehr gerecht wird, weil er bereits bei vielen Fachkräften zu früh greift, wird auch in großen Teilen der Grünen-Fraktion, dem möglichen nächsten Koalitionspartner der Union, so gesehen. Schäubles Ankündigung ist daher alles andere als ein Schnellschuss. Der Vorstoß für eine Steuersenkung ist aus parteitaktischen Erwägungen wohlüberlegt.

Eine Reform des Steuertarifs ist ohnehin keine staatliche Wohltat, sondern ein längst überfälliger Akt von Steuergerechtigkeit, um den Bürgern nicht noch weitere Jahre überhöhte Lohn- und Einkommensteuer abzuverlangen. Wie die „kalte Progression“ zugeschlagen hat und die Kasse des Fiskus gefüllt hat, zeigt ein Blick in die Statistik: Demnach flossen Bund, Ländern und Gemeinden 2015 an Lohnsteuer 179 Milliarden und an veranlagter Einkommensteuer 48,5 Milliarden Euro zu. Das waren 6,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Tarifeinkommen dagegen sind nur um 2,4 Prozent gestiegen. Der Fiskus hat sich also eine weitaus größeres Stück vom Kuchen genehmigt, als ihm zugestanden hätte.

Angesichts immer neuer Einnahmerekorde ist eine Steuersenkung für die arbeitende Bevölkerung, also die Leistungsträger der Gesellschaft, daher ein überfälliger Schritt und obendrein der richtige Weg, um ein Stück verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

