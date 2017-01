Kommentar: Streiten für die Demokratie

Es ist gerade sehr oft und im Sinn des Wortes von ihr die Rede. Und nicht nur die Menge der Reden ist beunruhigend, sondern es sind auch die Reden selbst. Und so würde man ihr – wenn es nur möglich wäre – gern den Puls fühlen, ließe sich anschließend die Zunge zeigen, blickte ihr prüfend ins Auge und fragte sie dann: Liebe Demokratie – wie geht es Dir?

Beantwortet haben die Frage jüngst, quasi stellvertretend, der scheidende US- und der scheidende Bundespräsident und gestern auch noch der ebenfalls bald ausscheidende Präsident des Bundestags. In Abstufungen kommen sie zur selben Diagnose: Angegriffen.

Das ist hübsch doppeldeutig. Lässt Raum für Auslegungen. Und dann ist es auch ein Beleg dafür, wie klein die Welt doch geworden ist. Und wie eng verflochten. Und wie ähnlich deshalb, dies- und jenseits des Atlantiks, die Beschwernisse sind. Und die Sorgen.

Und ja: Der Demokratie darf, nein, muss man allenthalben mehr Aufmerksamkeit widmen. Im Allgemeinen. Und ganz speziell auch außerhalb von Präsidenten-Refugien. Es gibt Gegenden – geographisch wie intellektuell – da ist sie der Hälfte der Bürger egal.

Und auch in deutschen Parlamenten sitzen längst und immer mehr Abgeordnete, die drinnen „das System“ mindestens schmähen und draußen lustvoll dagegen hetzen – und für beides bejubelt werden.

Dass ihnen die Demokratie überhaupt erst ermöglicht, ihre Meinung so frei zu sagen, vergessen sie selbstverständlich stets zu erwähnen. Und zugleich sind sie es, die regelmäßig angebliche Sprechverbote beklagen – allen aber, die anders denken als sie, gern welche erteilen.

Vielleicht gibt der Streit – oder, etwas allgemeiner gesagt: die Debattenkultur – die beste Auskunft über das Befinden der Demokratie.

In den USA kommt heute ein Präsident ins Amt, der getwitterte Aufwallungen für politischen Disput hält. Und in Deutschland regiert seit gut elf Jahren eine Kanzlerin, die den Diskurs so gut es geht einfach verweigert.

Wie wenig ihr Schweigen von jener nüchternen Besonnenheit und tief inneren Bindung an die Demokratie bedingt ist, die Angela Merkel auszeichnen, beweist Barack Obama – der beides mit ihr teilt.

Seine Lebt-wohl-Rede war ein ebenso eindringliches wie ausdrucksstarkes – und gefeiertes! – In-die-Pflicht-Nehmen: „Das ist, was unsere Demokratie braucht. Sie braucht dich.“

Ja, Pathos-Alarm für deutsche Ohren. Na und? Diese Republik hat es mit der Demokratie bislang sehr bequem gehabt. Der eine Teil bekam sie nach dem Zweiten Weltkrieg geschenkt und wurde obenauf noch gut dafür bezahlt, sich ihr anzuvertrauen.

Und dem anderen Teil erkämpfte sie eine sehr kleine Schar längst vergessener Bürgerrechtler.

Jetzt ist es höchste Zeit, für die Demokratie endlich das Kreuz breitzumachen. Mit Worten. Und mit Taten auch. Damit sie nicht wirklich von allen Kräften verlassen wird.

