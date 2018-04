Kommentar: Tarifabschluss: Zwei Seiten der Medaille

Für die Beschäftigten von Bund und Kommunen ist die Einigung im Tarifstreit eine tolle Sache: das beste Ergebnis seit Jahren. Der öffentliche Dienst wird damit ein Stück attraktiver, was absolut notwendig ist. Schon lange wird zum Beispiel darüber gesprochen, welch wichtige Arbeit Erzieherinnen und Erzieher leisten. Diese bekommen nun eine Gehaltssteigerung, die angemessen ist. Auch die Mitarbeiter in kommunalen Krankenhäusern profitieren, unter anderem durch einen höheren Nachtdienstzuschlag. Alles andere als ein deutliches Gehaltsplus für die Beschäftigten wäre in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen schwer vermittelbar gewesen.

Nicht nur die Gewerkschaften freuen sich über den Abschluss, sondern auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er wirkte als Verhandlungsführer des Bundes, hat aber als CSU-Chef die bayerischen Landtagswahl im Herbst im Blick gehabt. Der Tarifabschluss verschafft seiner Partei Rückenwind.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Es gibt eine Kehrseite der Medaille. Besonders für die Kommunen ist der Tarifabschluss eine teure Angelegenheit. Wenn der Deutsche Städtetag argumentiert, die Gehaltssteigerungen seien vor allem für strukturschwache Städte schwer zu verkraften, dann sollten Bund und Länder dies nicht einfach so abtun.

Gerade hessische Kommunen sind in einer schwierigen Lage. Sie weisen die zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich der Bundesländer auf. Nur das Saarland schneidet in der Statistik schlechter ab. Gerade haben 23 Bürgermeister aus dem Lahn-Dill-Kreis in einem Brief an die Landesregierung ihrem Ärger Luft gemacht. Ihr Vorwurf lautet, die Kommunen bekämen immer mehr Aufgaben zugewiesen, bekämen dafür aber zu wenig Geld und blieben auf Kosten sitzen. Damit haben sie Recht.

Es kommt also darauf an, dass sich die Verantwortlichen in Bund und Ländern immer wieder die Frage stellen, ob denn die Kommunen ihre Aufgaben noch stemmen können. Es geht um die Finanzierung von Kindergärten, die Sanierung von Schulen, es geht um die Themen Wohnen und Verkehr sowie die Integration von Flüchtlingen. Natürlich gehört auch die angemessene Entlohnung der Bediensteten dazu.

Bund, Kommunen und Gewerkschaften ist ein guter Abschluss gelungen. Und die Bürger können sich freuen, dass es keine weiteren Streiks von Kita-Mitarbeitern, von Müllwerkern und von Bus- und U-Bahn-Fahrern gibt.

