Kommentar: Time to say goodbye, Tommy Haas!

Pat Cash wusste ganz genau, was er nach dem Ende seiner Karriere als Tennisprofi einmal machen wird: Der extravagante Australier mit dem markanten Stirnband, der 1987 nach seinem Wimbledontriumph über Ivan Lendl alle Etiketten sprengte und in die königliche Box kletterte, wollte sich nur noch an den Strand legen und Bier trinken. Cash, der sich zehn Jahre später aus dem Tennis-Wanderzirkus verabschiedete, hat Gott sei Dank den Absprung vom Leistungssport ohne die Flucht in die Sucht geschafft und schwingt den Schläger nur noch auf der Seniorentour, wo sich die ehemaligen Weltklassespieler nach ihren Duellen guten Gewissens das eine oder andere Bier genehmigen.

Auch Tommy Haas wäre es mittlerweile zu wünschen, sich würdig und so schnell wie möglich von der Bühne des großen Sports, wo er schon lange keine Rolle mehr spielt, zu verabschieden. Haas hat in seiner über 20 Jahre währenden Karriere als Profi, die ihn immerhin bis auf den zweiten Platz der Weltrangliste führte, viele Entbehrungen ertragen müssen und ist trotz neun Operationen immer wieder auf den Tenniscourt zurückgekehrt. Was ihm bei seinen Fans und Kollegen viel Bewunderung einbrachte.

Sein jüngstes Comeback allerdings hätte sich der deutsche Altstar mit dem amerikanischen Pass ersparen können. Der 38-Jährige ist von der Weltspitze so weit entfernt wie ein Verbandsligafußballer von der Bundesliga und präsentierte sich bei seinem Erstrunden-Aus in Australien in einem bedauernswerten Zustand. „Mein Traum ist es, dass mich meine sechsjährige Tochter aus der Box spielen sieht. Und dass sie das ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergisst“, hatte Haas vor seiner Abschiedstour erklärt. Bleibt nur zu hoffen, dass sie für ihren Vater nicht zu viel Mitleid empfinden wird.