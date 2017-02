Trump: Hysterie hilft nicht

Um nicht missverstanden zu werden, Donald Trump ist alles andere als das Idealbild des mächtigsten Mannes der Welt. Er ist erratisch, emotional, ein in seiner Selbstverliebtheit unübertroffener Narziss, umgibt sich mit fragwürdigen Beratern, macht sich mit seiner Dauer-Twitterei zu allen Themen lächerlich, verletzt die in den Vereinigten Staaten so wichtigen Regeln von Sportlichkeit und Fairness im Wettbewerb. Mit einem Wort: Er ist unamerikanisch.

Eigentlich sollte man auch schreibwütigen Dekrete-Verfassern hundert Tage Bewährungszeit zubilligen, mit der Gleichstellung der amerikanischen Demokratie und der russischen Diktatur hat sich der Wladimir Putin annähernde Mann im Weißen Haus aber moralisch disqualifiziert. Amerikas jahrzehntelanger aufopferungsvoller Kampf um mehr Freiheit und Frieden, die Rolle des „Weltpolizisten aus Moral“, die vielen jungen GIs das Leben kostete, aber auch viele Bürger in der „neuen Welt“ gleichzeitig stolz machte, wurde mit einem unfassbaren Satz herabgewürdigt. Mörder gebe es überall, meinte Trump. Eine seinen Charakter offenbarende Entgleisung.

Allerdings hat die geradezu hysterische deutsche Angst vor der „Trumpokratie“ schon neurotische Züge. Ein Magazin, das auf seinem Titelbild Trump in der Pose eines Henkers der Freiheit zeichnet, ein nach Gottes Hilfe rufender Leitartikler, milde Belehrungen aus dem deutschen Kanzleramt bei Beschwörung demokratischer Werte, die „Trumpomanie“ hierzulande steht den Gefühlsausbrüchen von Mr. President nicht nach.

Die USA sind eine lebendige und vielfältige Demokratie. Die Werte ihrer Verfassung, die „checks and balances“, also die Gewaltenteilung, werden sich die Amerikaner nicht nehmen lassen. Es bedarf keines demokratischen Nachhilfeunterrichts aus „Trumpomanien“.

Ein Blick auf die Realitäten ist interessanter als Trumps Tweets. Da kassieren Richter das Einreise-Dekret des Präsidenten, da nennt der Verfassungsgerichtskandidat Neil Gorsuch Trumps Richterschelte „demoralisierend und entmutigend“, da unterstreicht der Verteidigungsminister die Unverzichtbarkeit der Nato und der Kongress startet einen neuen Freiheitssender in Russisch. Das Rückgrat eines John McCain und anderer „America first“ im Auge habenden Republikaner ist auch von keinem Präsidenten zu verbiegen.

Trump hat auch sein Gutes. Die transatlantischen Beziehungen kommen auf den Prüfstand. Das Interesse an Deutschland hat in den USA seit langem nachgelassen, die Blickrichtung ging in den asiatisch-pazifischen Raum. Wenn der erwartete neue Kurs der Trump-Administration der oft zitierte „Weckruf für Europa“ ist, dann sollten in Berlin und Brüssel Interessen sauber definiert und die Reihen geschlossen werden.

