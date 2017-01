Trump wird viele enttäuschen

Am Wochenende saß der Schock über die schroffe Antrittsrede von Donald Trump immer noch tief. Es gab weltweite Proteste. Doch letztlich spielt ihm die Kritik der liberalen und linken Öffentlichkeit sogar in die Karten.

Am Wochenende saß der Schock über die schroffe Antrittsrede von Donald Trump immer noch tief. Es gab weltweite Proteste. Doch letztlich spielt ihm die Kritik der liberalen und linken Öffentlichkeit sogar in die Karten. Wie im Wahlkampf setzt er weiter darauf, von seinen vielen Sympathisanten im Volk Zuspruch bei seinem Furor gegen das Establishment zu bekommen. Und es ist schon für manchen erstaunlich: Hört man einmal darauf, was die Normalbürger auch bei uns über ihn sagen, ist bei vielen durchaus Respekt und Anerkennung zu spüren. Zum Teil kann man Trumps Attacken gegen die sogenannten Eliten nachvollziehen.

Doch ähnlich wie bei vielen Rechtspopulisten in Europa gibt es bei ihm einige Widersprüche, die offenbar nicht allen Anhängern klar sind. So stellt sich zum Beispiel die Frage, wie jemand wie er Präsident aller Amerikaner sein will, der seine Antrittsrede in diesem Amt nur an die eigenen Wähler adressiert und alle Anhänger seiner unterlegenen Konkurrentin Hillary Clinton implizit dem Elite-Lager zuschlägt? Dabei haben doch auch Menschen aus der Unter- und Mittelschicht die Demokratin gewählt.

Wie soll außerdem ausgerechnet ein Milliardär, der weitere Milliardäre in die Regierung holt und Menschen, die noch keine Million „gemacht“ haben, für Versager hält, Anwalt der kleinen Leute sein? Wie kann Trump das Los der Armen und der heruntergewirtschafteten US-Infrastruktur beklagen, sich aber zugleich damit brüsten, keine Steuern zu zahlen? Sind reiche Super-Egoisten wie er nicht für diese Missstände mitverantwortlich? Es ist auch zu fragen, wie Trumps berechtigte Kritik an zu viel Gewalt in den USA damit zusammengeht, dass er – anders als Vorgänger Obama – nichts gegen den Privatwaffenbesitz vieler Bürger unternehmen will, der doch viele Amokläufe und Tötungsdelikte erst ermöglicht? Außerdem: Wie verträgt sich das Plädoyer für mehr direkte Demokratie und die Kritik an verkrusteten Machtstrukturen damit, dass Trump dabei ist, seine eigene Familie als Politdynastie zu etablieren?

Trump ist Rechtspopulist, aber kein Faschist, bisher nicht einmal ein autoritärer Herrscher wie Putin oder Erdogan. Er ist zwar Nationalist, greift aber weder nach anderen Ländern, noch will er demokratische Rechte abschaffen. Er setzt vielmehr auf „America first“ (Amerika zuerst), also einen klassischen amerikanischen Topos, der signalisiert, dass er erst mal auf seine Nation schaut, bevor er sich um andere kümmert. Das kommt bei vielen an. Allerdings ist zu erwarten, dass Trump sehr bald viele seiner Anhänger in den USA und Europa enttäuschen wird.

