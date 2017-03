Türkei und Deutschland: Nahe der Katastrophe

Am Tag 20 vor dem Referendum in der Türkei versuchen wir uns vorzustellen, wie das ist, wenn, sagen wir, morgens halb zehn, in Deutschland, an der Tür einer erst klingelt und dann sagt: „Gestatten, Verfassungsschutz, wir wollen Sie nur warnen, besser Sie reisen nicht in die Türkei nächstens, Sie stehen nämlich auf einer Liste als Anhänger von Fethullah Gülen und also als Landesfeind, die Liste hat der türkische Auslandsgeheimdienst gefertigt, und sie ist ganz sicher echt, wir haben sie aus erster Hand, für die Türkei gelten Sie als Terroristen-Freund, mindestens, und wir finden, Sie sollten das wissen.“. Schon beim Vorstellungs-Versuch sträubt sich unser Hirn. Und den Schreck und die Angst vermögen wir uns nicht einmal im Ansatz vorzustellen.

Nach Recherchen von „Süddeutscher“, NDR und WDR hat der Chef des türkischen MIT persönlich seinem deutschen Kollegen vom BND das Papier in die Hände gedrückt, in München, bei der Sicherheitskonferenz. Dass die sonst so reaktionsfreudige türkische Regierung diesen Anfang der Geschichte beschweigt, puscht deren Glaubwürdigkeit an die 100-Prozent-Marke.

Selbstverständlich hat es nicht dieses Beweises bedurft, wie wenig sich die Nato-Partner in Ankara und Berlin noch verstehen. Denn selbstverständlich hat die Türkei von Deutschland genau das Gegenteil dessen erwartet, was der BND und die von ihm informierten diversen Behörden der Bundesländer getan haben. Weil Ankara bislang den Beweis schuldig geblieben ist, dass Fethullah Gülen tatsächlich der Drahtzieher des Putschversuchs vom vergangenen Juli gewesen ist, hält Berlin diese Anschuldigung für einen reinen Rechtfertigungsversuch all der Pressionen auf die Gegner von Präsident Erdogan.

Was die Liste, ihre Übergabe und das Ansinnen dabei aber auch belegen: Der innertürkische Konflikt frisst sich mehr und mehr vor und nach Deutschland hinein. Und mit ihm fressen sich die Aktionen, die ihn nähren, und die Gefühle, die er erzeugt. Da wo deutsche Türken und türkische Deutsche und Türken und Deutsche zusammenleben – also überall, kennt man sie schon mindestens ein Dreivierteljahr: die Tuscheleien und Nachreden, die Verdächtigungen und die Denunziationen, das Misstrauen und in und über allem und allen die Angst.

Dass das Verständnis von Berlin für Ankara gleich Null ist und vice versa, die Verständigung nahezu kollabiert: schlimm genug. Und ganz sicher vor dem Referendum nicht zu ändern und danach nur eventuell. Dass aber Erdogans Autokraten-Egotrip das Zusammenleben der Deutschen und Türken in sämtlichen Generations- und Staatsangehörigkeitszuständen hierzulande ramponiert, mindestens, vielleicht auf Jahre zerrüttet – das ist ein Kollateralschaden nahe der Katastrophe. Er ist, wie es scheint, nicht aufzuhalten.

