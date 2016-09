Unsouveräner Eiertanz

Distanzierung, Distanzierung von der Distanzierung, faktische Distanzierung, versteckte Distanzierung: Was sind gestern in Berlin die Wogen hochgeschlagen angesichts einer „Spiegel“-Meldung. Zur Erklärung: Im Mittelpunkt stand die Armenien-Völkermord-Resolution des Bundestags vom Juni, von der die Bundesregierung angeblich abrücken wolle. Ziel: die Türkei gnädig zu stimmen, wieder Besuche von Bundestagsabgeordneten auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu erlauben, auf dem bekanntlich Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Was folgte, war ein Dementi der Bundesregierung, das wiederum begleitet war von vielstimmigen Deutungsversuchen.

Am Ende also viel Rauch um nichts beziehungsweise Getöse angesichts der kommenden Landtagswahlen in „Meck-Pomm“ und in Berlin? Nein. Das wird deutlich beim Blick auf eine andere Vokabel, um die sich das politische Berlin gestern drehte wie ein aufgeregter Brummkreisel: rechtsverbindlich. Die Resolution des Bundestags sei rechtlich nicht bindend, beeilte sich der Regierungssprecher in seinen verbalen Abwehrversuchen zu versichern. Und ähnlich äußerte sich auch Außenminister Steinmeier. Was also bei dem Ganzen durchschimmert, ist, dass die Bundesregierung versucht, dem nach dem gescheiterten Putschversuch wild um sich schlagenden Autokraten Erdogan eine Brücke zu bauen, um das gestörte deutsch-türkische Verhältnis wieder einigermaßen ins Lot zu bringen. Und die Betonung des Stellenwerts des Bundestagsvotums scheint in Ankara als Zeichen des guten Willens durchaus goutiert zu werden.

Daran ist erst einmal nichts Verwerfliches. Schließlich ist die Türkei bei aller Kritik an der undemokratischen Entwicklung in dem Land nach wie vor ein wichtiger strategischer Partner, wie es realpolitisch so schön heißt. Klar, Grenze zu hochsensiblen Regionen wie Syrien, Irak und Iran, gemeinsamer Kampf gegen den „Islamischen Staat“ und nicht zuletzt der umstrittene Flüchtlingsdeal, das setzt keine vernünftig handelnde Regierung leichtfertig aufs Spiel. Und dass auch Europa den Gesprächsfaden wieder knüpfen möchte, zeigte sich im Türkei-Besuch von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, der bekanntlich bisher als einer der größten Erdogan-Kritiker galt.

Bei all dem wären Bundesregierung und EU jedoch gut beraten, nicht die falschen Signale auszusenden, sprich den Möchtegern-Sultan noch in seinem Wahn zu unterstützen, sämtliche Kritiker zu Hause mundtot zu machen. Und dass gerade Merkel & Co. gelegentlich dazu neigen, allzu servil gegenüber dem Machthaber am Bosporus aufzutreten, haben sie in der Vergangenheit zu Genüge bewiesen. Der politischen Stimmungslage in Deutschland entspricht dies nicht gerade. Das mag auch erklären, warum die diplomatische Offensive Berlins in Richtung Ankara als unsouveräner Eiertanz rüberkommt.

klaus.spaene@fnp.de