Kommentar: Unter Verdacht

Die Automobil-Branche ist eine Schlüsselindustrie in Deutschland. Mit rund 380 Milliarden Euro ist sie der umsatzstärkste Industriezweig im Land. Bei den Herstellern und Zulieferfirmen arbeiten etwa 800 000 Menschen, die in diesem Jahr fast sechs Millionen Pkw produzieren. Das Qualitätssiegel „Made in Germany“ wird in hohem Maß von Autos aus Fabriken in Wolfsburg, Stuttgart, Ingolstadt, München oder Rüsselsheim geprägt. Angesichts dieses überragenden Stellenwertes für die deutsche Wirtschaft hat auch jede Bundesregierung – egal welcher Coleur – die Pflicht, diese Branche besonders zu schützen. Das darf jedoch nicht in Kumpanei oder Mauschelei ausarten. Dieser Verdacht ist nach den Recherchen von Spiegel, dpa und BR in der Welt.

Von den Ergebnissen, die die von Verkehrsminister Alexander Dobrindt eingesetzte „Untersuchungskommission Volkswagen“ im Frühjahr präsentierte, sind inzwischen anklagende Passagen zu diversen Modellen wieder herausgestrichen worden. Zugunsten etwa von Herstellern wie Opel, Audi und Fiat. Ob Dobrindts Ministerium oder das ihm untergeordnete Kraftfahrtbundesamt als Aufsichtsbehörde die Schutzfunktion zu wörtlich genommen hat, ist noch nicht aufgeklärt. Doch durch das Aufdecken dieser „Nachbesserung“ von Testergebnissen ist auch die heimische Autoindustrie in ein extrem schiefes Licht geraten.

Der Versuch, Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit unter den Teppich zu kehren, führt nun dazu, dass der Schaden größer geworden ist. Seit dem Auffliegen der Abgas-Schummelei von Volkswagen ist die gesamte Branche ins Zwielicht geraten. Wenn Behörden versuchen sollten, sich zu Verbündeten der Autohersteller beim Vertuschen illegaler Abgas-Abschalteinrichtungen zu machen, leisten sie der angeschlagenen Branche einen Bärendienst. Nur völlige Transparenz kann verlorenes Vertrauen zurückgewinnen helfen.