Kommentar Sport: Vernünftig

Das DFB-Sportgericht war früh gewarnt worden: Mit personalisierten Eintrittskarten mehr Ruhe in die Stadien zu bringen, das ist ziemlich illusorisch. Wenn man seinen Namen angeben muss, um bei Eintracht Frankfurt ein Ticket für ein Auswärtsspiel zu erhalten, dann besorgt man sich eben anderswo anonym eine Karte außerhalb des Gäste-Fanblocks.

Das kann niemand verhindern, zumal sich in diesem Fall selbst rivalisierende Gruppen solidarisch gezeigt hätten. Dem DFB eins auszuwischen ist hier eine besondere Genugtuung, im Ernstfall wichtiger als Fan-Feindschaften. Kein Wunder, dass sich die Polizei direkt nach dem Urteil hinter vorgehaltener Hand gegen diese Auflage gestellt hatte. Frankfurter und Leipziger Fans in einem Block, das wäre mit Sicherheit nicht gut gegangen, egal, wie sich die Sicherheitskräfte verhalten hätten. Man erinnere sich nur an den Totalausschluss von Eintracht-Fans vergangene Saison in Darmstadt.

Und das Böllenfalltor ist ein kleines Stadion. In größeren Arenen könnten nicht nur ein paar Dutzend Frankfurter, sondern ganze Hundertschaften übers Internet oder über andere Quellen an Tickets kommen. Kein Wunder, dass sich auch die anderen Vereine gegen die Personalisierung gewandt hatten. Hut ab vor dem DFB-Sportgericht, das in der Vergangenheit meistens dadurch geglänzt hatte, seine harte Linie notfalls auch gegen alle Vernunft durchzusetzen. Diese positive Kehrtwende hatte man Chefankläger Anton Nachreiner nicht zugetraut.