Kommentar: Videobeweis: Und ewig grüßt die Diskussion

Eigentlich ist der Fußball ein ebenso einfaches wie faszinierendes Spiel. Mit einfachen Regeln, die fast alle schon über 150 Jahre alt sind, mit Spielern, die das Runde ins Eckige befördern wollen, und mit leidenschaftlichen Diskussionen, die sich mit jenen Männern oder Frauen beschäftigen, die den undankbarsten Job in dieser Sportart innehaben: mit den Schiedsrichtern.

Fußball Denkwürdiger Abend in Mainz - Diskussionen über den ... Eine kuriose, aber korrekte Videobeweisentscheidung hat den FSV Mainz 05 gegen den SC Freiburg auf die Siegerstraße gebracht. Für die Technik war das keine gute Werbung – und für die Breisgauer ein großer Rückschlag im Abstiegskampf.

Jahrzehntelang haben die Debatten über ihre Fehlentscheidungen nicht nur den Stammtisch beherrscht. Die Fehlleistungen der Schiedsrichter gehörten zum Fußball wie das Weißbier zum Münchner Oktoberfest. Ob am Rande eines staubigen Hartplatzes in den Niederungen des Amateurfußballs oder in den großen Arenen der Bundesliga, wo seit dem Sommer des vergangenen Jahres mit der Einführung des Videobeweises endlich die Gerechtigkeit Einzug halten sollte. Im Prinzip ist dieses Ziel legitim, zumal im Profifußball neben dem Spaß für den konsumierenden Zuschauer vor allem viel Geld auf dem Spiel steht.

Allerdings ist der Videobeweis dafür nicht das richtige Instrument. Im Gegensatz zur Torlinientechnik beruhen die Entscheidungen nach wie vor auf subjektiven Entscheidungen, über die mittlerweile genauso kontrovers diskutiert wird wie früher über die Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. So war dieser Montagabend in Mainz nicht nur denkwürdig, sondern vor allem ein Plädoyer für die Abschaffung des Videobeweises, der dem Fußball in der Bundesliga das genommen hat, was ihn auch so reizvoll macht: die Diskussionen über die Schiedsrichter.