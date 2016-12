Kommentar Wirtschaft: Viele Sorgen

Wer das Börsenjahr 2016 Revue passieren lässt, wird sofort an den Brexit, die Trump-Wahl und vielleicht noch die endlos scheinende Zinsdiskussion einfallen. Es gab aber noch viele andere Faktoren, die lange dafür gesorgt haben, dass ein positives Börsenjahr lange Zeit geradezu utopisch erschien.

So haben vor allem Wachstumssorgen das Bild der Börse geprägt. Der bange Blick ging vor allem nach China. Das Reich der Mitte sorgte mit schwachen Wirtschaftsdaten vor allem im ersten Halbjahr für kräftige Marktturbulenzen.

Das billige Öl erwies sich als weitere Bremse für die Börse. Auch wenn jedem klar war, dass vor allem das Überangebot das schwarze Gold belastete, so galt der niedrige Preis vor allem als Ausweis wirtschaftlicher Schwäche.

Die Sorgen um die Lage der globalen Wirtschaft haben viele Anleger vor dem Aktienkauf zurückschrecken lassen. Doch Alternativen waren nicht gerade reich gesät. Anleihezinsen rauschten in den Keller. Erstmals in der Geschichte fiel die Umlaufrendite – das ist der durchschnittlich für alle gehandelten deutschen Staatspapiere gewährte Zins – in den negativen Bereich. Als wenig aussichtsreich erwies sich auch die Unternehmensseite. Die Pleiten bei den Mittelstandsanleihen rissen nicht ab.

Bei den Konzernen standen vor allem VW und die Deutsche Bank im Blickpunkt. Der Abgasskandal schlug heftige Dellen nicht nur ins Image der Wolfsburger, während die Deutsche Bank ohnehin kaum noch an Ruf zu verlieren hatte. Hier waren es die Milliardenstrafen, die den Kurs kräftig belasteten. Immerhin schaffte das Bankhaus zuletzt wieder Gewinne. Auch die von US-Behörden verhängten Strafen fallen wohl deutlich niedriger aus als zunächst angekündigt.

Trotzdem werden Anleger wohl viele Sorgen mit ins neue Jahr nehmen, wenn auch von einer komfortablen Position aus. Der Deutsche Aktienindex steht auf dem höchsten Stand des Jahres. Die US-Börsen liegen auf absolutem Rekordniveau.