Volksparteien ohne Volk

Noch bevor gestern Abend die Stimmen bei der österreichischen Bundespräsidentenwahl ausgezählt wurden, standen zwei Verlierer fest: Die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) und die Österreichische Volkspartei (ÖVP), die jeweiligen Pendants zu SPD und CDU/CSU in Deutschland. Die Kandidaten der „staatstragenden“ Parteien für das hohe Amt in der Wiener Hofburg, das über mehr Kompetenzen als das deutsche Staatsoberhaupt verfügt, erreichten noch nicht einmal die Stichwahl. Der neue Präsident Alexander van der Bellen kommt von den Grünen, sein unterlegener Rivale Norbert Hofer von der FPÖ. Die Volksparteien in der Alpenrepublik waren und sind ohne Volk. Die Österreicher sind der ewigen großen Koalition aus SPÖ und ÖVP schlicht überdrüssig. Das ewige Postengeschacher, die Krise der Europäischen Union, die Massenmigration, die Wähler unseres Nachbarlandes haben das große Parteienbündnis einfach satt. So groß ist die Allianz nach jüngsten Umfragen ohnehin gar nicht mehr. Danach kommt die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) mit ihrem Parteichef, dem Rechtsausleger Heinz Christian Strache auf rund 35 Prozent, die regierenden Sozialisten erreichen 28 und die Konservativen 18 Prozent. „Für die Wiener Würstchen gibt’s keine Mehrheit mehr“ spottete ein „Freiheitlicher“.

Nach Abschluss der Bundespräsidentenwahl dürfte deshalb ab heute die Debatte in Wien um vorzeitige Neuwahlen für die im Herbst 2018 geplante Nationalratswahl beginnen. Für die Inszenierung der Trennung sieht das Regiebuch unterschiedliche Konzepte vor. Die SPÖ hofft, vom „new deal“ – also neuen Formen konstruktiver Zusammenarbeit – ihres frischgebackenen Bundeskanzlers Christian Kern profitieren zu können. Der neue Star der ÖVP ist der ebenso junge wie fesche Außenminister Sebastian Kurz, der bis zur Wahl angesichts seiner Popularität in der Bevölkerung die Spitze seiner Partei erklommen haben dürfte. Viele seiner Parteifreunde halten aber angesichts der erschütternden Umfragen einen vorzeitigen Ausstieg aus der Koalition für einen Selbstmord mit Ansage.

Ein Machtwechsel in Österreich ohne die „Freiheitlichen“ ist allerdings nur schwer vorstellbar. Ein Tabubruch, also die Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen FPÖ, dürfte aber bei unseren seit Habsburgs Zeiten mit einem Hang zum Autoritären ausgestatteten Nachbarn keine mit Deutschland vergleichbaren Eruptionen auslösen. Vielleicht erstarken aber auch die Grünen und man entdeckt die Liebe zum flotten „Dreier“. Alle Spekulationen könnten aber von der österreichischen Veränderungsscheu widerlegt werden. Wie meinte doch ein bekannter Satiriker: „Will man in Österreich an der Regierung bleiben, ist harte Arbeit angesagt. Die Neuerungen sollen immer dermaßen sein, dass dahinter alles beim alten bleibt“.

