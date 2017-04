Eintracht Frankfurt: Vom Abgrund in den Olymp

Es ist noch kaum ein Jahr her, da stand die Frankfurter Eintracht am Abgrund. So gut wie abgestiegen, verzweifelt gefangen in einem Strudel des Misserfolgs – ehe sie sich doch noch auf fast wundersame Weise in die weitere Zugehörigkeit zur Bundesliga rettete. Schon da drängte sich der Eindruck auf: Vielleicht muss bei der Eintracht ja manchmal alles erst richtig schlecht werden, um richtig gut werden zu können. Dass sie von ganz unten nach so weit oben durchstarten würde, war damals freilich ganz gewiss nicht abzusehen. In nicht einmal zwölf Monaten vom Abgrund in den Olymp, zumindest in das Rampenlicht des Berliner Olympiastadions, wo mit dem DFB-Pokalfinale traditionell zum Ende der Saison noch einmal die größte Bühne des deutschen Fußballs aufgebaut wird – das ist eine ziemlich einmalige Erfolgsgeschichte. Und das wird man auch nicht so oft erleben.

Zweimal in 30 Jahren nur buchte die Eintracht diese Reise in die Bundeshauptstadt: 1988 gewann sie den begehrten Goldpokal und damit ihren bis heute letzten Titel überhaupt, 2006 unterlagen tapfere Frankfurter Aufsteiger dem großen FC Bayern unglücklich mit 0:1. „Jeder kann Geschichte schreiben, für sich und für den Club“, hatte Niko Kovac die Bedeutung der Vorschlussrunde vorher beschrieben. An der Art und Weise, wie sie sich auf dem Mönchengladbacher Rasen in jeden Zweikampf stürzten, wie jeder für sich und alle zusammen lauter größere und kleinere Heldenepen schufen, ließ sich erkennen, dass die Botschaft des Trainers bei seinen Spielern angekommen war. Es war ein Triumph der Leidenschaft, des Willens, des Glaubens ans Glück – und damit eine Blaupause der Rettung vor einem Jahr. Nur auf einem anderen, höheren Niveau, in einer Zone, in der es für einen Club wie die Eintracht viel mehr zu gewinnen als zu verlieren gibt.

Der Weg nach Berlin hätte schwieriger sein können. Die Gunst der meist doch eher dankbaren Auslosungen aber muss man auch erst einmal nutzen. Das Stück Ruhm haben sich die Frankfurter verdient, etwas Reichtum für ihre Verhältnisse dazu – das wird helfen beim alljährlichen Umbau des Kaders, der zuletzt mit bescheidenen Mitteln so gut gelang und der im Sommer aufs Neue ansteht, wenn alles wieder von vorne losgeht.

Diese Saison hat schon vor ihrem letzten Abpfiff alle Erwartungen übertroffen. Nur gut, dass sie nicht mit dem Frust der vergangenen Wochen zu Ende gegangen ist, das wäre zu schade gewesen für eine lange so hervorragende Runde. Den Bann der Sieglos-Serie hat die Eintracht rechtzeitig gebrochen, das Klassenziel in der Bundesliga schon erreicht, mit Berlin obendrein ein Traumziel. Und im Endspurt der ersten Klasse gibt es noch mehr zu gewinnen – weitere Millionen-Boni mit dem etwaigen Einzug in die Europa League und an Fernsehgeldern.

Erst einmal freilich dürfen die ganze Eintracht und alle, die ein Herz für sie haben, das Happy-End des Halbfinal-Thrillers und seine Folgen genießen. Das Endspiel wird für Frankfurter Fußballer, Funktionäre und Fans ein prägendes Erlebnis, unabhängig vom Ergebnis, Balsam für die oft geschundene Eintracht-Seele. Auch diesen Dienstagabend aber werden sie lange im Gedächtnis bewahren. Und wer weiß? Vielleicht bietet der 27. Mai ja noch mehr Gründe für schöne Erinnerungen. „Warum nicht?“, fragt Niko Kovac. Er kennt keine Angst vor übermächtigen Gegnern, dafür aber die wichtigste Zutat für sein Erfolgsrezept: „Man muss daran glauben.“ Das Geschichtsbuch bleibt erst einmal aufgeschlagen. Berichte Seite 1 und 7

