Kommentar: Vorfreude

09.12.2016

So richtig überraschend war es nicht mehr, als Eintracht Frankfurt am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Niko Kovac verkündete. Trotzdem war die Freude rund um den Verein riesig darüber, dass der Chefcoach voraussichtlich bis mindestens Juni 2019 an Bord bleiben wird.