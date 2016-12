Kommentar Sport: Vorfreude

Fußball-Deutschland kann sich auf einen tollen Jahresabschluss freuen. Auf das Spitzenspiel am Mittwoch, wenn mit München und Leipzig die beiden erfolgreichsten Teams der bisherigen Bundesliga-Saison, aufeinandertreffen und ausschießen, wer auf Platz eins in die Winterpause gehen darf. Ein Kompliment an beide Teams, aber auch an die Terminplaner, die hellseherische Fähigkeiten gehabt haben müssen.

Ob es vor dem 33. Spieltag auch noch so eng zwischen den beiden Teams zugehen wird? Oder wird der aufmüpfige Aufsteiger aus dem Osten der Republik im Frühjahr doch etwas von seinem fast unheimlichen Schwung verlieren? Dass der Rekordmeister ins Straucheln kommen könnte, sorry, das übersteigt die normale Vorstellungskraft.

Gut denkbar hingegen, dass in Mönchengladbach ein anderer Trainer auf der Bank sitzen wird. Es läuft besonders auswärts überhaupt nicht bei der Borussia, für André Schubert steht gegen Wolfsburg kurz vor Weihnachten ein Endspiel auf dem Programm. Gibt’s am Dienstag keine drei Punkte, dann wird Schubert wohl gehen müssen.

Nur gut, dass man sich in Frankfurt derzeit solche Gedanken nicht machen muss. Die Vorrunde hat bereits mehr Punkte gebracht als erwartet. Doch eine Niederlage im abschließenden Derby gegen Mainz würde die gute Stimmung verderben. Das wäre mehr als ärgerlich.