Wachstumsmärkte locken

Geld ist mobil und meistens auf der Suche nach mehr Geld. Die Welt der Industriestaaten zeigt sich dabei nicht gerade als verlockendes Ziel. Die Zinsen sind im Keller, und an den Börsen läuft derzeit auch nicht viel. Kein Wunder also, dass sich Profi-Anleger auf die Suche nach Alternativen machen. Seit geraumer Zeit sind die sogenannten „aufstrebenden Volkswirtschaften“, die Emerging Markets, wieder Thema.

Anfang der 2000er Jahre war das schon einmal der Fall. Länder wie Russland, Brasilien, Indien oder China erlebten einen wahren Boom. Auch kleinere Staaten lockten Anleger an. Dann aber fielen viele dieser Länder in die Rezession, der Boom verpuffte. Zwischen 2011 und 2015 haben die Aktienmärkte der Emerging Markets im Schnitt 30 Prozent verloren.

Dieses Bild hat sich gedreht. Seit Jahresbeginn verbuchten die Börsen der aufstrebenden Volkswirtschaften etwa zehn Prozent Vorsprung gegenüber den „etablierten“. Auch Anleihen der Emerging Markets sind gefragt, besonders, wenn sie in US-Dollar aufgelegt sind. Das minimiert das Wechselkursrisiko. Die niedrigen Zinsen in den Industriestaaten machen die Emerging Markets fast schon von allein zum Geldstaubsauger. Das kann zu Problemen führen. Wenn die heimische Währung über Gebühr aufwertet, werden Importe für das jeweilige Land teuer. Außerdem hängt über alldem das Damokles-Schwert der Geldpolitik. Sollten in den USA tatsächlich mal die Zinsen steigen, wird das Geld auch wieder dorthin wandern.