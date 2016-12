Wahre Meisterfragen

Die ruhmreichen Bayern haben ja schon viele Titel gewonnen, aber diesen auch noch nicht. Weihnachtsmeister – diese Neuschöpfung war wohl irgendwie fällig. Zumal die Hinrunde in der ersten Klasse des deutschen Fußballs diesmal ja erst im Januar endet und dann nun auch wirklich nicht mehr von Herbstmeistern gesprochen werden kann. Aber egal, ob Herbst-, Halbzeit-, oder Wintermeister: Anders als in Österreich, wo die Besten der ersten Hälfte tatsächlich eine eigene Trophäe stemmen dürfen, sind derlei Wortkreationen in der hiesigen Bundesliga ohnehin nichts wert, die Schale wird erst im Mai vergeben – wobei sich an der Lieferadresse wiederum kaum noch etwas ändert. Die Münchner Weihnachtsmeister, diese Prognose ist spätestens nach der Lehrstunde für die Leipziger Emporkömmlinge wenig gewagt, werden am Ende auch wieder wahre Meister sein.

In der bayerischen Chefetage wurde Champagner getrunken, mit fast ein wenig zu dick aufgetragenem Stolz, aber aus gutem Grund. Wer soll ihnen denn die fünfte Meisterfeier in Folge streitig machen? Rangnicks neues Retortenbaby aus Leipzig wirkt nicht so, als würde es in der Rückrunde so ins Stolpern geraten wie einst sein altes aus Hoffenheim. Aber die Bayern wird es kaum ins Wanken bringen können. Für die Herthaner, Frankfurter und Hoffenheimer dahinter wäre es unglaublich genug, würden sie im Mai noch so prominent dastehen wie jetzt. Und Bayerns alte Dortmunder Erzrivalen sind schon weit weg.

Mit ihrem Wandel vom Fast-Absteiger zur Überraschung dieses fast halben Jahres haben Eintracht-Trainer Kovac und die Seinen dazu beigetragen, dass das sogenannte Oberhaus diesmal nicht so fest zementiert erscheint wie in vergangenen Jahren. Nur ganz oben ändert sich dann doch nichts: Zwischendrin waren die Bayern vielleicht nicht ganz so souverän wie sonst, nach dem Unentschieden in Frankfurt krachte es gewaltig. Zu Weihnachten aber ist Frieden eingekehrt, die Verlängerung des Meister-Abos fest eingeplant – und es wird unverhohlen vom einzigen Titel geträumt, der in München noch richtig zählt: der Champions League.