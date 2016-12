Kommentar: Wann wird ein Gefährder zur Gefahr?

Seit der islamistische Terror in Deutschland angekommen ist, ist das Wort Gefährder hierzulande in aller Munde. Doch was muss eigentlich passieren, damit jemand als aktenkundiger Gefährder gelistet wird?

Reicht es, die gleiche Moschee zu besuchen, in der auch radikale Islamisten verkehren? Oder im Internet nach Anleitungen zum Bombenbau zu suchen und Propagandaclips des IS zu schauen? Sind es mehrere Faktoren, die zusammenkommen müssen oder genügt ein vager Verdacht? Ganz genau weiß das niemand – bis auf die zuständigen Behörden, die sich über die Kriterien ihrer Entscheidungen aus gutem Grund in Schweigen hüllen.

Auch die offizielle Begriffs-Definition trägt wenig zur Klärung des Wesens eines Gefährders bei: Als Gefährder werden im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit und Gefahrenabwehr Personen bezeichnet, bei denen zwar kein konkreter Hinweis vorliegt, dass sie eine Straftat planen, aber bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden.

Diese Herleitung weckt Erinnerungen an die Zeiten des RAF-Terrors. Als die Polizei auf der Suche nach Terroristen die Rasterfahndung einführte, wurden abertausende Personen wegen langer Bärte, politischer Ansichten oder bestimmter Autokennzeichen als RAF-Sympathisanten eingestuft. Damals war die Angst vor dem Terror fast so groß wie heute. Ebenso machtlos wie ablehnend standen weite Teile der Bevölkerung dem Treiben einer kleinen, aber skrupellosen Minderheit gegenüber. Der Staat musste handeln und hat dies mit aller Entschlossenheit getan.

Offenkundig unternehmen die Beamten auch heute ihr Möglichstes, um Gefährdern das Handwerk zu legen, bevor sie zur Gefahr für die Allgemeinheit werden. Doch absolute Sicherheit vor Anschlägen ist dieser Tage eine genauso große Utopie wie in Zeiten des Deutschen Herbstes.

Wie schwierig es ist, Täter dingfest zu machen, bevor es zu spät ist, zeigt sich am Freispruch des mutmaßlichen Bombenbastlers Halil D., der einen Anschlag auf das Radrennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ am 1. Mai 2015 geplant haben soll. Tatsächlich fanden die Beamten in dessen Keller eine selbst gebastelte Rohrbombe sowie Chemikalien, die für einen Anschlag geeignet wären. Doch all diese Indizien reichten nicht für eine rechtskräftige Verurteilung aus.

Auch der Berliner Attentäter Anis Amri war den Behörden einschlägig bekannt. Bei konsequenter Anwendung bereits bestehender Gesetze hätte dieser sich schon längst nicht mehr auf freiem Fuß befinden dürfen. Nun rufen wieder die innenpolitischen Hardliner nach schärferen Gesetzen. Es wäre stattdessen angebracht, bestehende Gesetze konsequent anzuwenden, bevor aus Gefährdern Terroristen werden.

mirco.overlaender@fnp.de