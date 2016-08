Weltmeister in spe

Die Konkurrenz ist erzürnt. In Windeseile hat es Max Verstappen geschafft, die halbe Formel-1-Welt gegen sich aufzubringen. Piloten wie Kimi Räikkönen und Funktionäre wie Niki Lauda kritisieren die Fahrweise des 18 Jahre alten Niederländers öffentlich mit deutlichen Worten.

Und das ist ein gutes Zeichen – für die Formel 1 und für Verstappen: Wenn die Konkurrenten derart aufgeschreckt reagieren, dürfte es bei ihnen nicht nur um Sicherheits-Fragen auf der Strecke gehen. Sie wissen: In Verstappen ist ein starker und unbequemer Fahrer hinzugekommen. Er dürfte vielen Piloten künftig die Schau stehlen. Und er wird vermutlich irgendwann den Weltmeister-Titel in der Motorsport-Königsklasse gewinnen. Dafür sprechen einige Dinge.

Vieles erinnert bei dem 18-Jährigen, der 2015 in der Formel 1 debütierte, obwohl er noch keinen Pkw-Führerschein besaß, an den großen Michael Schumacher. Verstappen schießt wegen seiner Unerfahrenheit zwar mitunter noch über das Ziel hinaus, wie jüngst beim Grand in Spa. Doch der junge Niederländer weiß schon erstaunlich gut abzuschätzen, wie weit er bei riskanten Fahrmanövern gehen kann. Eine Strafe der Rennkommissare bekam er in Spa nicht aufgebrummt. Er kann die Grenzen des Erlaubten schon sehr gut ausloten. Das war einst auch eine herausragende Eigenschaft von Michael Schumacher, der sich damit im Fahrerlager freilich ebenfalls nicht nur Freunde machte. Verstappen fährt kompromisslos, er hat ein enormes Talent und sorgt für spektakuläre Aktionen. All das dürfte der kriselnden Formel 1 gut tun – solange Verstappen es nicht übertreibt.