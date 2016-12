Kommentar Wirtschaft: Weltweite Gewinne

„Liebe Hoteliers, Taxifahrer und Krawattenverkäufer! Gern geschehen.“ Mit diesen Werbeplakaten weist die Messe Frankfurt derzeit darauf hin, dass die Besucher der diversen Fachmessen und auch der großen Publikumsmagneten IAA und Buchmesse viel Geld in der Stadt lassen und die regionale Wirtschaft in vielen Branchen ordentlich anschieben. Als „Umwegrendite“ rechnen das anderswo Stadtkämmerer oder Finanzminister vor, wenn sie sich mal wieder für laufende Verluste oder klaffende Millionenlöcher bei „ihren“ Messegesellschaften entschuldigen müssen.

Frankfurt und Hessen dagegen bekommen diese Art der Wirtschaftsförderung gratis: Als eines von wenigen Unternehmen der Branche macht die Messegesellschaft regelmäßig satte Gewinne, schüttet diese zum Teil an Stadt und Land aus und finanziert mit dem Rest Neubauten (die Bauunternehmen müsste man folglich auf obigem Plakat ebenso ergänzen wie Gastwirte, Ladeninhaber, Deutsche Bahn oder Lufthansa).

Die Frankfurter sind weltweit der umsatzstärkste Veranstalter mit eigenem Gelände und der drittgrößte insgesamt. Doch dass die Gewinne sprudeln, ist vor allem dem frühen Einstieg ins internationale Geschäft zu verdanken. Schon vor fast 30 Jahren wagten die Frankfurter den Schritt nach Asien und nahmen damit die Verlagerung von Märkten und Produktion ein Stück weit vorweg. Dieses Jahr kommt der Messeveranstalter im Auslandsgeschäft auf so viele Aussteller (fast 49 400) und Besucher (1,94 Millionen) wie nie zuvor – beide Werte liegen jeweils deutlich über den Vergleichsziffern im Inland.

Und die Präsenz rund um den Globus hat Rückwirkungen auf den Heimatstandort: Auch in Frankfurt erreicht die Internationalität mittlerweile Rekordwerte. Drei Viertel der Aussteller der Eigenveranstaltungen und mehr als die Hälfte der Facheinkäufer kommen nicht aus Deutschland.

Freilich birgt das Ausland auch Risiken. Beim jüngsten Bombenanschlag in Istanbul gingen die Fenster des Messe-Büros zu Bruch, asiatische Aussteller blieben aus Terrorangst der „Texworld“ fern; Sanktionen gegen Russland wiederum führen zur Zurückhaltung bei amerikanischen Ausstellern in Moskau. Und welche Folgen eventuelle protektionistische Schritte des künftigen US-Präsident Donald Trump haben könnten, steht in den Sternen. Wer weltweit unterwegs ist, muss jedoch mit solchen geopolitischen Risiken leben und sie managen.