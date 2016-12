Kommentar: Wer wird der Arbeitnehmer 4.0?

Unterm Strich mehr als durch den technologischen Fortschritt neu geschaffen werden? So viel mehr, dass der Wandel zur sozialen Frage wird? Prognosen gibt es viele, eine gesicherte Antwort gibt es nicht.

Schon oft bangten die Menschen um ihren Broterwerb, meist aßen sie danach besser. Anfang des 19. Jahrhunderts zerstörten die Maschinenstürmer Webstühle, am Ende brachte die Industrialisierung mehr Arbeit. Auch die Verbreitung der Computer führte in den 80er-Jahren nicht zum erwarteten Kahlschlag in den Büros.

Dabei zeigten sich stets ähnliche Mechanismen. Zwar kostete die Automatisierung reichlich Jobs, doch sie machte die Arbeit der Verbliebenen produktiver und steigerte ihre Löhne. Weil Maschinen die Herstellung verbilligten, konnten Verbraucher mehr andere Produkte kaufen – und schufen so zusätzliche Stellen. Zudem ließ die Technik neue Dinge wie Autos oder Smartphones entstehen, die auch Jobs kreierten. So war der Stellen-Saldo am Ende positiv. Wenn in der digitalen Ära die neuen Produkte auch von Maschinen hergestellt werden, taugt die Geschichte allerdings nicht als Orientierung für die Zukunft.

Das könnte auch die Mittelschicht schmerzhaft zu spüren bekommen, die sich bislang immer sicher fühlen konnte. Während alles darauf hindeutet, dass für Geringqualifizierte – die bereits aus den Fabriken gedrängt worden sind – künftig auch im Dienstleistungssektor kaum noch Platz sein wird, scheinen auch Beschäftigte mit mittlerer Ausbildung gefährdet, deren Arbeit von einem hohen Anteil an Routinetätigkeit gekennzeichnet ist. Das träfe beispielsweise auf Sachbearbeiter in der Verwaltung zu.

Andererseits ist ein Automatisierungspotenzial nicht unbedingt gleichzusetzen mit einem Job-Abbau. Damit ein Unternehmen solch ein Potenzial ausschöpft, müssen sich die Investitionen rechnen; zudem sind vielleicht rechtliche Hürden zu überwinden; und vielleicht ist es gesellschaftlich nicht erwünscht, dass beispielsweise Pflegeroboter statt Menschen die Versorgung alter und kranker Menschen übernehmen.

Gefordert ist auf jeden Fall das berufliche Bildungssystem, um eine größere Zahl von Erwerbslosen zu verhindern. Dabei ist zum einen die ständige Weiterbildung der Arbeitnehmer wichtig, muss der Arbeitsplatz zu einem ständigem Lernplatz werden. Zum anderen gilt es, Ausbildung zu überdenken, Schüler auf Technologien und Jobs vorzubereiten, die es zum Teil noch gar nicht gibt. In den Lehrplänen findet man bislang kaum etwas davon. Um das zu ändern, müssen sich auch Lehrer weiterbilden, müssen vor allem Berufsschulen mit neuer Technik ausgestattet und durch Lernfabriken ergänzt werden, wie sie einige Universitäten und Forschungsverbünde bereits bieten.

Letztlich hat es keinen Sinn, lange darüber zu spekulieren, wie viel Arbeit es künftig noch für Menschen geben könnte. Stattdessen müssen sich Politik und Wirtschaft darüber klar werden, wie die Arbeit aussehen soll und die Menschen darauf vorbereiten. Denn nur so wird auch die nötige Akzeptanz für die neue Technologie von einer breiten Mehrheit der Gesellschaft getragen werden.