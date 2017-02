Wie scharf ist St. Martins Schwert?

Der Trend ist ein wetterwendischer Zeitgenosse. Mal ist er Parteifreund, mal ergrünt er, bisweilen zeigt er rechtspopulistische Ausschläge, wobei er selten errötete. Nach der Ausrufung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten scheint er sich aber in einen Genossen verwandelt zu haben. Fast zehn Prozent Zuwachs für die SPD in Umfragen, Kandidatenvorsprung bei der Beliebtheit, die Bundestagswahl ist wieder offen. Selbst ein rot-rot-grünes Bündnis (Parteijargon „R2G“)ist nicht mehr auszuschließen.

Der auch Meinungsforscher überraschende Anstieg der SPD ist mit dem Abwind der Grünen verbunden. Ihr Umfrage-Barometer zeigt mit sieben Prozent eher eine welke Tendenz auf, schon preisen sie wieder grün-rote Romantik verflossener Tage.

Wie erklärt sich der „Schulz-Hype“? Der bisherige Präsident des Europaparlaments signalisiert frischen Wind, ist ein neues Gesicht und ein Angebot für die wachsende Zahl von Wählern, die Merkel weg haben wollen und gleichzeitig froh sind, dass sie Gabriel los sind. Im Lager der Nichtwähler und Unentschlossenen löste der ehemalige Bürgermeister aus dem rheinischen Würselen einen Mobilisierungsschub aus.

Wird es aber einen Schulz-Sog wie einst bei Gerhard Schröder geben? Das erscheint eher fraglich. Für eine Wende muss es eine Wechselstimmung geben. Regierungen werden hierzulande abgewählt, der Hoffnungsträger der SPD repräsentiert aber zugleich den kleineren Regierungspartner, dem nach Umfragen eine erheblich geringere Kompetenz in Sachfragen als den Unionsparteien zugebilligt wird.

Wie also Wahlkampf führen? Die bisherige Schulz-Linie: Vom Himmel auf Erden gesandt, unbeleckt vom tristen Alltag politisch Etablierter, mit dem Schwert von Sankt Martin für die soziale Gerechtigkeit kämpfend, die Agenda 2010 zu lästiger Altware erklärend, Rolle rückwärts und „Entschröderung“ sind angesagt. So soll der „Aufbruch jenseits der Union“ gelingen.

Wer wie Schulz über die wachsende Ungerechtigkeit lamentiert, wird von den Untersuchungen seiner Genossin Nahles, „es gebe keine signifikante Veränderung der Einkommensgleichheit“ korrigiert. Das „Deutschland-Bashing“ – so die Union –kommt schlecht an, sind doch bei Wirtschaft, Sozialem und der äußeren Sicherheit Sozialdemokraten in der Regierungsverantwortung. Sich als „Ein Mann-Apo“ (außerparlamentarische Opposition) zu postieren wirkt auf Dauer unglaubwürdig.

Schulz ist nämlich geradezu die Inkarnation des Etablierten. Das für ihn gefährlichste Thema dürfte ohnehin die soziale Gerechtigkeit sein, holen ihn doch auch immer wieder Vorwürfe ein, als Präsident in Brüssel der Abkassierer vom Dienst gewesen zu sein. Ob ihm die Bürger deshalb abnehmen, dass ihm das Gemeinwohl wichtiger als das Mein Wohl ist?

