Wir dürfen uns nicht länger erpressen lassen

Es reicht! Dass der post-osmanische Pascha Recep Tayyip Erdogan zielstrebig, Schritt für Schritt, die türkische Demokratie zerlegt hat, mag man aus deutscher Perspektive noch als innenpolitisches Thema angesehen haben. Die neueste Entwicklung aber, missliebige, weil kritisch eingestellte Korrespondenten ausländischer Medien in den Knast zu werfen, geht zu weit. Wir, der deutsche Staat, die deutsche Demokratie dürfen uns dies nicht gefallen lassen. Die Inhaftierung von „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel ist ein Angriff auf unsere Grundrechte, auf die Meinungs- und auf die Pressefreiheit. Darauf muss neben der empörten Öffentlichkeit nun auch die Politik offensiv reagieren.

Wer die türkische Politik vor zehn Jahren beobachtet hat und sie mit der von heute vergleicht, muss entsetzt sein über den Verfall dieses seinerzeit durchaus demokratischen Staatswesens. Präsident Erdogan hatte durch geschickte Wirtschaftspolitik den zuvor abgehängten anatolischen Osten zu einigem Wohlstand kommen lassen, das einst übermächtige Militär in zivilisatorische Schranken gewiesen und die Rechte der kurdischen Minderheit, etwa im Gebrauch ihrer Sprache und ihrer Traditionen, gestärkt. Nichts ist davon übrig geblieben.

Richter, Politiker, Journalisten werden als angebliche Terroristen eingesperrt, gegen die Kurden führt Erdogan auf dem Rücken der Zivilbevölkerung Krieg, und den gescheiterten Militärputsch im vergangenen Jahr nutzt er, um auch noch die letzten Reste der aufgeklärten Intelligenzia in seinem Land zu beseitigen. Und außenpolitisch ordnet der Diktator die Interessen seiner Bürger dem Streben unter, als strategisch wichtige Regionalmacht wahrgenommen zu werden. Schade um dieses faszinierende, vielfältige Land.

Aber nun muss Schluss sein. Deutsche und Europäer können sich nicht länger in Sorge um das erpresserische Flüchtlingsabkommen mundtot machen lassen. Erdogans Griffe in die Mottenkiste der Tyrannei verlangen Antworten. Rein wirtschaftlich ist die Türkei in größerer Abhängigkeit von Europa als umgekehrt. Dies muss der Hebel sein für ein gemeinsames Vorgehen der EU.

Die richtigen Antworten müssen aber auch die in Deutschland lebenden Türken finden. Schlimm genug, dass der Prozentsatz derer, die Erdogans Weg aus der Rechtsstaatlichkeit in die Diktatur gut heißen, hier höher ist als im Heimatland, die Verhaftung von Deniz Yücel trifft aber auch sie unmittelbar. Der deutsch-türkische Flörsheimer Journalist steht für die Verbindung beider Gesellschaften, beider Kulturen. Seine Inhaftierung ist mehr als nur ein Alarmsignal.

Die Empörung darüber, dass der Anti-Demokrat Erdogan und seine Gefolgsleute ausgerechnet unsere demokratischen Freiheiten nutzen wollen, um hier bei uns für sein Referendum Werbung zu machen, zwingt die Bundesregierung spätestens jetzt zu einer klaren Botschaft in Richtung Ankara: Tayyip, bleib daheim!

