Kommentar zu Stephan Hawking: Wissenschaft ist Geist

Wäre er nicht so berühmt gewesen – wer hätte ihn beachtet? Diesen hilflos wirkenden, in sich zusammengesunkenen und bizarr verkrampften Mann in einem Rollstuhl, den viele nur bemitleiden würden. Kaum jemand hätte sonst in ihm das wissenschaftliche Genie vermutet, das Stephen Hawking war – einen zweiten Einstein. Einen Wissenschaftler, der uns die Welt und mit ihr das gesamte Universum so erklärt hat, dass wir es auch verstehen konnten.

Seine Krankheit verdammte ihn zwar zur Regungslosigkeit, aber mit seinem Verstand reiste er in alle Winkel unseres Universums. Denn der menschliche Geist ist frei und der wissenschaftliche Geist unbändig. Hawking ist auch deshalb ein Symbol. Sein Geist widerlegte die Unscheinbarkeit des Daseins. Wahre Größe zeigt sich nicht in Worten und Gesten, sondern im Geist, im Denken, im Verstand.

Hawking wollte das Universum immer verstehen, warum es so ist, wie es ist. Nur eines wollte er nicht: Wissen, ob es ein Leben nach dem Tode gibt, ob der Geist widersteht. Geglaubt hat er jedenfalls nicht daran, denn dafür war er viel zu sehr Wissenschaftler. Bei aller Genialität, die ihn auszeichnete – er hätte sich nicht zum ersten Mal geirrt. Und dass er wie Einstein im Alter von 76 Jahren und just an dessen Geburtstag von uns ging, ist freilich nur ein Zufall.

