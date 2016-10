Wut ist nicht bürgerlich

Selbstversuch am Ende einer Woche, in der, nur unter anderem, der US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump seine Konkurrentin Hillary Clinton vor einem Millionen-Publikum „such a nasty woman“ geschmäht hat, „so eine widerwärtige Frau“, und die Deutsche Post herausfinden ließ, dass die zweitglücklichsten Menschen der Republik diesseits des Atlantiks in Franken wohnen – und dann erschießt exakt dort tags darauf ein Mann, der sein Haus zum staatsfreien Gebiet erklärt hat, lieber einen Polizisten, als seine 31 Waffen beschlagnahmen zu lassen: Man öffnet die Internetseite einer seriösen Wochenzeitung, tippt „Wut“ in die Suchmaschine – und erhält sofort 12848 Ergebnisse. Der Furor beginnt mit Lady Gaga, man gelangt über Kolumbien und Syrien nach Ostdeutschland, Italien und strandet schließlich, am Ende von Seite 1, bei der Deutschen Bahn.

Ist die Welt verrückt? Oder man selbst?

Weder noch. Es ist, eher, ein Teil der Republik, der EU, der westlichen Welt insgesamt auf Krawall gebürstet. Schwer. Und dummerweise gar nicht so plötzlich, wie es nun anmutet. Die anderen – und sie sind die Mehrheit, die große und klare, aber leider gerade auch die scheinbar heimliche – haben nur, aus Bequemlichkeit, aus Ignoranz und wohl auch aus sehr viel Ist-mir-doch-zu-eklig, einer Menge Geht-mich-nichts-an und ein wenig Das-wird-so-schlimm-schon-nicht-werden, zu lange weggeschaut und -gehört und -gedacht.

Für die Krawalligen hat irgendwer irgendwann das Wort „Wutbürger“ erfunden. Und es hat sensationell Karriere gemacht. Aber ach: So hübsch kurz es ist – so krachend dumm und falsch ist es auch. Selbstverständlich ist Donald Trump – und wenn er sich noch so durchtrieben dahininszeniert – kein Bürger, schon gar kein besorgter, sondern ein ebenso manieren- wie gewissenloser, geld- wie titelgeiler Narziss. Und seine Fans, seine Unterstützer, sind auch keine – sondern jene kompromisslosen und sturköpfigen Tea-Party-Aktivisten, die der Republikanischen Partei binnen nicht einmal zehn Jahren den sich wenigstens mitfühlend nennenden Konservativismus restlos ausgetrieben haben. Und ebenso selbstverständlich sind all die Wütenden, die sich montags in Dresden und sonstwo treffen, und die demokratisch in Landtage Gewählten, die dort die Demokratie für dysfunktional erklären – mit viel gröberen Worten natürlich – und also gellend pfeifen auf sie, keine Bürger. Und auch jene nicht, die ihre Anwesen zu eigenen Staaten ausrufen und das Grundgesetz im Gegenzug für ungültig.

Muss man wirklich immer noch den großen Aufklärer Rousseau zitieren? Den wahren Bürger, den Citoyen, beschrieb er vor 254 Jahren als „ein höchst politisches Wesen, das nicht sein individuelles Interesse, sondern das gemeinsame Interesse ausdrückt“. Ja, die Welt ist seitdem komplizierter geworden und ihre Probleme komplexer. Umso mehr Bürger bräuchte es – und umso weniger große und kleine Heilssehnsüchtige und Egomanen.

