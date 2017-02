Kommentar zu Eintracht Frankfurt: Zittern ohne Ende für die Eintracht

Das Zittern und Bangen geht weiter! Die Frankfurter Eintracht braucht noch fünf Punkte, um ihr Saisonziel zu erreichen. Fünf Punkte und nur noch 15 Spiele, das könnte eng werden. Schließlich hat sie aus den bisherigen 19 erst 35 Zähler geholt.

Na gut, vielleicht hat die Mannschaft von Niko Kovac etwas Glück und man braucht in dieser Spielzeit überhaupt keine 40 Punkte, um dem Abstieg zu entgehen. Schlusslicht Darmstadt hat schließlich erst neun Pünktchen auf dem Konto, Ingolstadt (15), der HSV und Werder (je 16) sind auch nicht gerade auf einem Vierziger-Kurs. Eventuell reichen am Ende bereits die 35 für den Klassenerhalt.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Klaus Veit

Aber da es hierfür keine Garantie gibt, blicken wir weiter brav nach unten. Wenigstens offiziell. Nur offiziell. Eintracht-Trainer Niko Kovac ist ja auch nicht mit dem Klammerbeutel gepudert, er weiß auch, dass ihm niemand mehr das 40-Punkte-Ziel abnimmt. Trotzdem hat er noch kein neues ausgegeben, sein Umfeld hält sich ebenfalls zurück.

Aberglaube? Koketterie? Was auch immer: Es wird nichts werden mit der erhofften ruhigen Saison. Die Eintracht wird bis zum letzten Spieltag kämpfen müssen. Nicht gegen den Abstieg, sondern um einen Platz in Europa. Und wenn es ganz „blöd“ läuft, sogar um die Teilnahme an der Champions League. Kovac kann schon mal das Ziel „40+10“ ausgeben.