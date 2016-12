Kommentar Politik: Zum Anschlag in Berlin: Stellen wir die richtigen Fragen?

Und jetzt? Jetzt ist wohl bittere Wirklichkeit geworden, was wir so oft schon im Stillen befürchteten: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch uns trifft. Seit gestern Nacht hat der Schrecken in Deutschland neues Territorium gewonnen. Bei aller Vorahnung, bei allem Wissen um die bestehende Gefahr, haben wir nicht damit gerechnet. Nicht so, nicht mit dieser brachialen Dramaturgie.

Die Fragen, die wir uns schon nach Paris, Brüssel und Nizza stellten, sie werden auch nach Berlin nicht beantwortet. Was sind das bloß für Menschen, die sich zum Mordwerkzeug machen lassen? Die mit uns leben, uns beobachten, um uns dann im Dienste ihrer Sache hinterrücks anzugreifen. Hans Magnus Enzensberger sah in diesen „Schreckensmännern“ eine neue Art von Verlierern. Weltverlierer, befallen von „einem quälenden Gefühl des Gekränktseins und des Gedemütigtseins“.

Ist es das? Muss die Gesellschaft, müssen wir in diesen Taten am Ende eine Mitverantwortung erkennen? Halten wir das überhaupt aus, uns zu fragen, was das alles mit uns zu tun hat? Vielleicht sind diese Fragen taktlos. Ich weiß es nicht. Heute ist ein Tag der Trauer und der Wut. Man mag nur noch weinen angesichts des Leids und des Wahnsinns.

Es ist nicht mal einen Monat her, da fand in einer Redaktion in Frankfurt ein sogenanntes Hintergrundgespräch statt. Ein hochrangiger Beamter des Verfassungsschutzes stand den Redakteuren Rede und Antwort – wie immer nach der vorherigen Absprache, dass aus diesem Gespräch nicht zitiert werden darf. Es war direkt die erste Frage, die alle im Raum ganz still werden ließ. „Wie schätzen Sie die Sicherheitslage in unserem Land ein?“ Der Mann überlegte lange, bevor er antwortete. Dann sagte er, dass er sich noch nie in seinem Leben so viele Sorgen gemacht habe, wie in diesen Zeiten. Und er habe schon viel erlebt.

Er führte seine Gedanken anschließend weiter aus. Und das Bemerkenswerte dabei war, dass er die Radikalisierung von jungen Menschen – egal ob politisch oder religiös - als Phänomen beschrieb, das seine Wurzeln im Auseinanderdriften unserer Gesellschaft habe. Er sprach vom Hass im Internet und vom Hass in den Hinterzimmern. Er sprach davon, dass nicht viel fehle, bis es zur Katastrophe kommen kann.

Die Katastrophe ist nun da. Der Anschlag von Berlin erschüttert erneut unser Weltbild und unsere Wertvorstellungen. Es ist an der Zeit, die richtigen Fragen zu stellen.

