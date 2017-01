Zuversichtlich ins neue Jahr

Tragödie Kommentar zum Silvesteranschlag in Istanbul: Keine Sicherheit mit Erdogan

Der türkische Präsident, dessen politisches Ziel nur noch mehr Macht für Erdogan zu heißen scheint, hat sich in einen Vielfronten-Kampf verstrickt. Mit dem Ergebnis, dass es mittlerweile in der Türkei täglich an jeder Ecke krachen kann. mehr