Zynisch – und mehr als das

Wie, bitteschön, heißt die Steigerung von Zynismus? Zynisch, als Beispiel, ist die alte Reklame-Weisheit „Kinder? Kinder ziehen immer!“. Der Ort, an dem sie nicht gilt, zumindest hat einen Namen: Weltsicherheitsrat. Und allerallerspätestens seit Dienstagabend ist dieser Name Hohn in den Ohren all derer, die ihre Augen noch zum Sehen nutzen, ihre Hirne zum Überdenken ihrer Wahrnehmungen und deren Seelen von Grauen noch antastbar sind.

In Aleppo geht das real existierende Schlachten in die Endrunde, es hungern und leiden und sterben dort vor allem jene, die den Krieg weder begonnen haben noch ihn betreiben. Im norwegischen Saal aber im UN-Hauptquartier in New York fragt die Botschafterin der USA den Botschafter Russlands, ob er denn „keine Scham“ fühle, wenigstens angesichts ermordeter Kinder, und erhält zur Antwort, sie solle sich nicht aufführen wie „Mutter Teresa“. Das Gremium heißt Welt-Sicherheits-Rat. Aber da ist nichts von Welt im Sinn von Zusammengehörigkeit, da ist nichts von Sicherheit im Sinn von Schutz – und da ist nichts von Rat im Sinn von Lösung oder wenigstens der Suche danach. Da ist nur – die Steigerung von Zynismus.

Was, bitte, machen die Bilder aus New York mit ihren Betrachtern? Und also mit der Welt? Was die von fast schon sechs Jahren Krieg in Syrien, von an Giftgas Erstickten, von Fassbomben Zerfetzten? Was die einer Stadt, die aussieht wie Berlin im Mai 1945? Eine kleine Umfrage unter Freunden einen Tag nach New York erbringt sehr viel Gleichgültigkeit und ein bisschen Ohnmacht. Niemand aber redet von Eingreifen, keiner glaubt an Rettung.

„Nie wieder“ sollte die Lehre sein aus dem Holocaust und dem Schweigen der Welt dazu. Danach folgten, unter anderem nur, die Gräuel der Roten Khmer in Kambodscha, das Blutbad in Ruanda, das Giftgas gegen die Kurden im Irak, es folgte das Massaker von Srebrenica. Denn fast immer – Ausnahme: das Kosovo – blieb das „Nie wieder“ eine Parole, niemals wurde daraus praktische Politik.

Was macht das mit der Welt? Nichts – zumindest nichts Neues. Auch mit und irgendwann nach dem Syrien-Krieg bleibt alles beim Alten. Die Vereinten Nationen sind ihren Namen nicht wert, ihre mächtigsten fünf befördern allein ihre eigenen Interessen, egal wie viele Menschen dafür krepieren. Weil sie es – dank Veto-Recht – einfach können. Der Rest ordnet sich zu – oder wird zugeordnet. Falls das Ende des Kalten Krieges wirklich eine Chance war, hat die Welt – Russland und die USA vorneweg, Europa und China gleich hinterher – sie vergeudet.

Und nein: Es gibt in den UN nicht die trennscharf zu unterscheidenden Guten und Bösen. Es gibt sie auch nicht im Syrien-Krieg. Aber wenn das die Erlaubnis sein soll für die innere Emigration aus dem Weltgeschehen, die Berechtigung für Desinteresse und Apathie, dann ist das zynisch. Mindestens.

