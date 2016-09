Weirich am Freitag: „German Angst“

Die Deutschen sind die größten Angsthasen der Welt. Angst gehört neben „Weltschmerz“ oder auch „Blitzkrieg“ inzwischen zum Vokabular anderer Länder. Insbesondere die Angelsachsen sehen uns als Pendler zwischen den Extremen, der „German Angst“, also der typisch deutschen Zögerlichkeit, oder der „German Assertiveness“, der Überheblichkeit der nach der Wiedervereinigung erstarkten Wirtschaftsmacht im Herzen Europas.

Dabei fühlten wir uns doch in der Rolle des Gernekleins der Weltpolitik am wohlsten, eine große Schweiz war unsere Vision. Jahrzehnte entzogen wir uns unter Hinweis auf unsere Vergangenheit den Zumutungen von Konflikten und Kriegen mit dem Scheckbuch, inzwischen verlangen unsere Partner und auch unser eigenes Selbstverständnis mehr. Unsere Soldaten verteidigen unsere Freiheit an gefährlichen Brennpunkten.

Sicherheit ist das Schlüsselwort deutscher Befindlichkeit. Mit der Seuche des Terrorismus, Amok-Alarm, der Euro- und der Flüchtlingskrise, den Klimaveränderungen und drohender Altersarmut wächst die Furcht der Deutschen vor der Zukunft. In restromantischer Verklärung geht der Blick zurück in die 80er Jahre, die als goldenes Jahrzehnt des Wohlstandes gesehen werden. Früher war eben alles besser, dokumentiert eine neue Umfrage.

Dass bei dieser Seelenlage das neue Zivilschutzkonzept der Bundesregierung mit Empfehlungen zur Ernährungsnotvorsorge im Krisenfall Unbehagen auslöst, versteht sich von selbst. Dabei hat die deutsche Politik dieses Thema seit Jahrzehnten verdrängt, ist mit Zivilschutzeinrichtungen im europäischen Vergleich schlecht ausgestattet, die nach zwei Kriegen leidgeprüfte Bevölkerung sollte in ihrer pazifistischen Grundstimmung nicht gestört werden.

Dass die Regierung neue Grundlinien für den Schutz vor Attacken, beispielsweise mögliche Angriffe aus dem Cyberraum, mit Konsequenzen für die kritische Infrastruktur bei Wasser und Strom aufzeigt und die Bevölkerung aufruft, mit einem Lebensmittelvorrat von zehn Tagen Vorsorge zu treffen, ist weder Panikmache noch ein Spiel mit Emotionen, wie von der Opposition behauptet, sondern ein Akt der Verantwortung in veränderter Sicherheitslage. Besonders infam ist die Unterstellung der AfD, die Regierung rechne mit inneren Unruhen.

Das Thema hätte eine seriösere politische Auseinandersetzung verdient. Dass viele Spötter in den sozialen Medien mit Empfehlungen für Hamsterkäufe unterwegs sind, verwundert freilich nicht. Das war schon bei der „Aktion Eichhörnchen“ 1961 so. Damals rief der Bundesernährungsminister zu Reserven durch Konserven mit dem Slogan „Denke dran, schaff Vorrat an“ auf. Ängstlicher als andere, sind wir aber auch kein Volk von Neurotikern, das nur auf Nummer sicher geht . Vorsicht ist bekanntlich nicht der schlechteste Ratgeber.

