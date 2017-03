15-Jährige in Düsseldorf getötet: Teenager festgenommen

Coop sollte Millionen zahlen Mutmaßlicher Marzipan-Erpresser steht vor Gericht

Kiel. Vergiftete Marzipan-Herzen an einer Kieler Schule, Bombendrohungen per E-Mail: Wegen räuberischer Erpressung muss sich ein 38-Jähriger in Kiel vor Gericht behaupten. Bislang schwieg er. mehr