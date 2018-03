15-Jähriger nach tödlichen Messerstichen vor dem Richter

Über dem East River Fünf Tote bei Hubschrauberabsturz in New York

New York. Die am Himmel schwirrenden Helikopter sind in New York täglich zu beobachten. Touristen gönnen sich auf diesem Weg einen spektakulären Blick auf die Skyline. Nun stürzt eine Maschine bei einem abendlichen Flug ins Wasser. mehr