39 Tote bei Zugunglück in Indien

Endstation USA: Drogenbaron „El Chapo” droht lebenslang

New York/Mexiko-Stadt. Dem Drogenboss „El Chapo” wird in New York der Prozess gemacht. Zu lange hielt der Kartellchef die mexikanischen Sicherheitsbehörden zum Narren, zweimal türmte er aus dem Gefängnis. Mit der Auslieferung in die Vereinigten Staaten geht seine kriminelle Karriere zu ... mehr