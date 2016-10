80 Euro pro Stunde: Anwohner kämpft gegen Wildparker

Staatstrauer für Hunderte Hurrikan-Opfer in Haiti

Port-au-Prince. „Matthew” hat in dem armen Karibikstaat Hunderte Menschen in den Tod gerissen. Das ganze Ausmaß lässt sich noch immer nicht absehen. Rettungskräfte erreichen nur langsam die am stärksten betroffene Region. Die UN-Blauhelme sehen auch eine Umweltkatastrophe. mehr