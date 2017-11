Prozess: Ärztin soll für Abtreibungen geworben haben

Meinung der Redaktion

Kommentar Sonntag: Kulturgut erhalten

Die hessischen Landespolitiker haben sich für den Schutz des Sonntags ausgesprochen. Und das ist gut so. Denn Menschen brauchen Pausen von der Arbeit, von ihrem Alltag – kurze Pausen am Abend und längere wie am Sonntag.