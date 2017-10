In Thailand haben die fünftägigen Trauerfeiern für den vor einem Jahr verstorbenen König Bhumibol begonnen. Zum Auftakt sangen buddhistische Mönche im Großen Palast, der alten Königsresidenz in der Hauptstadt Bangkok.

Höhepunkt wird am Donnerstag die prunkvolle Einäscherung des Leichnams sein. Bhumibol war nach einer Regentschaft von sieben Jahrzehnten im vergangenen Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war auch der am längsten regierende Monarch der Welt.

An der Zeremonie nahm auch der neue König Maha Vajiralongkorn teil, der einzige Sohn von Bhumibol und dessen Frau Sirikit. Der 65-Jährige kam in Begleitung zweier seiner Töchter in einem cremefarbenen Rolls Royce vorgefahren. Zur Erinnerung an seinen Vater zündete er Kerzen an. Dazu spielte ein Orchester die königliche Hymne. Zu der Feuerbestattung am Donnerstag werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet. Deutschland wird vom ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff vertreten.

(dpa)

Bilderstrecke Abschied von Bhumibol: Thai-König wird eingeäschert