Absturz von Raumlabor „Tiangong 1” in der Nacht erwartet

Russischer Gouverneur tritt nach Brandkatastrophe zurück

Kemerowo. Eine Woche nach der Brandkatastrophe mit 64 Toten in Kemerowo in Sibirien hat der regionale Verwaltungschef seinen Rücktritt erklärt. Mit einer derartigen moralischen Last könne er nicht mehr Gouverneur bleiben, erklärte Aman Tulejew (73). mehr