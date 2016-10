Antrag auf Walschutzgebiet gescheitert

Unfall im Freizeitpark "Dreamworld" Vier Tote bei Unfall in Vergnügungspark in Australien

Sydney. Bei einem Unfall in einem Vergnügungspark sind in Australien vier Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich um vier Erwachsene, berichtete die Polizei an der Goldküste in Queensland. Nähere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht. mehr