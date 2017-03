Arbeitsgemeinschaft: Zunahme der Gewalt gegen Obdachlose

Schauplatz Frankfurt Grand Prix Eurovision vor 60 Jahren: Am Main siegte ein „Meisje“

Frankfurt. Nur zehn Teilnehmerländer traten am 3. März 1957 beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in Frankfurt an – es war erst der zweite europäische Gesangswettbewerb dieser Art. Im HR-Sendesaal wurde eine Neuigkeit bei der Abstimmung regelrecht zelebriert. mehr