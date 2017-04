Attacke mit Dönermesser: Urteil wird erwartet

ISS-Astronauten verlieren bei Montagearbeiten Hitzeschild

Moskau. Bei Arbeiten an der Außenwand der Internationalen Raumstation (ISS) ist ein Hitzeschild im All verloren gegangen. Bei dem rund sechseinhalbstündigen Außeneinsatz wollten die US-Astronauten Peggy Whitson und Shane Kimbrough in der vergangenen Woche vier Schutzschilde anbringen. mehr