Wetterwarnung: Sturm an Heiligabend und den Feiertagen

Offenbach/Main. Vor teils heftigem Sturm an Heiligabend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main. Im Norden und Nordosten Deutschlands könnte der Wind demnach immer wieder Stärke 8 erreichen. mehr