Brüstungswand durchbrochen: Auto mit vier jungen Männern stürzt in die Elbe

Ein Auto mit vier Insassen stürzt in die eiskalte Elbe. Ein 20-Jähriger stirbt. Glätte könnte bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben.

Vier junge Männer sind in Hamburg mit ihrem Auto von einer Brücke in die eiskalte Elbe gestürzt. Ein 20 Jahre alter Beifahrer kam bei dem Unfall am frühen Morgen ums Leben.

Die anderen drei Insassen im Alter von 18, 19 und 20 Jahren wurden mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter. Der Wagen war den Angaben zufolge beim Rechtsabbiegen auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Brüstungswand der Brücke durchbrochen. Das Auto stürzte ins Wasser. Der 20-jährige Fahrer sowie die 18 und 19 Jahre alten jungen Männer auf der Rückbank konnten sich selbst aus dem Wagen retten. Der Beifahrer wurde rund eine halbe Stunde später von vier Tauchern der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen. Der Versuch, den Mann wiederzubeleben, blieb erfolglos.

(dpa)

